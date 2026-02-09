Nemica je zvezda Olimpijskih igara: Slikala se za Plejboj, a sada je otkrila i svoj tajni profil na Instagramu

I dok svet sa divljenjem posmatra njene letove na snežnim skakaonicama, nemačka reprezentativka Julijana Zajfart (34) privlači podjednaku pažnju i onim što radi kada skine skijaško odelo. Najstarija sportistkinja u nemačkom olimpijskom timu nije samo vrhunska atletičarka, već i prava zvezda magazina za muškarce i društvenih mreža.

Julijana je još 2021. godine krasila naslovnicu "Playboy-a", a trenutno je zaštitno lice specijalnog izdanja ovog magazina pod nazivom "30 najlepših olimpijskih zvezda". Ipak, ona je otišla korak dalje kako bi zaštitila svoju sportsku karijeru.

Svesna da provokativne fotografije ne nailaze uvek na odobravanje u konzervativnom svetu sporta, Julijana je odlučila da razgraniči neke stvari. Pored svog zvaničnog profila, napravila je i drugi nalog pod pseudonimom "Nayeli Rose".



- U jednom trenutku sam odlučila da razdvojim te dve stvari i odabrala sam umetničko ime. U ski-skokovima sam poznata kao Julijana, a ono što radim van toga zaslužuje svoju malu scenu - iskreno je priznala Nemica za "Bild".



Na toj "sceni", koja uključuje i platformu BestFans, Julijana se predstavlja na mnogo slobodniji, umetnički i provokativniji način. I dok mnogi sportisti koriste ovakve sajtove da bi sakupili novac za treninge, ona je povukla jasnu liniju.

- To nema apsolutno nikakve veze sa sportom. To je jednostavno moja umetnost - poručila je Zajfartova.

Zanimljivo je da je na njenom "tajnom" profilu prati preko 58.500 ljudi, a među njima je ogroman broj žena. Julijana ističe da joj njihovi komentari znače više nego poruke udvarača.

- Komplimenti muškaraca su lepi, ali žene teže da vide umetnost iza svega toga, a ne samo telo. To mi je nekako draže. Mnoge mi pišu da su inspirisane, da žele da rekreiraju moje fotografije ili me pitaju za zajednička slikanja - kaže ona, dodajući da seksističke poruke jednostavno ignoriše.

Uprkos burnom privatnom životu i "umetničkoj" karijeri, Julijana ne zapostavlja svoje sportske ciljeve. U Milanu učestvuje na svojim trećim Olimpijskim igrama, a posebno se raduje subotnjem takmičenju na maloj skakaonici.

Ipak, njen glavni cilj je 15. februar, kada će žene prvi put u istoriji Olimpijskih igara skakati sa velike skakaonice.

- Obožavam veliku skakaonicu! Prvi put nam je dozvoljeno da skačemo sa nje na Olimpijskim igrama i jedva čekam taj trenutak - poručila je atraktivna Nemica, koja je još jednom dokazala da se lepota i vrhunski sport i te kako mogu spojiti.

Autor: S.M.