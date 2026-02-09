STANKOVIĆ GA PRECRTAO! Još jedan igrač odlazi sa Marakane

Skraćuje se kadar srpskog šampiona.

Crvena zvezda je angažovanjem Daglasa Ovusua stvorila "gužvu" na krilnim pozicijama, pa je došlo vreme i za odlaske sa stadiona "Rajko Mitić".

Zbog toga će mladi Luka Zarić u finišu zimskog prelaznog roka biti prinuđen da promeni sredinu, a uprava srpskog šampiona doneće konačnu odluku.

Ne bi valjalo da Zvezdin biser čeka šansu "na kašičicu", jer su teoretske šanse da je dobije u tako jakoj konkurenciji, te zbog toga u Ljutice Bogdana 1a razmišljaju da ga pošalju na pozajmicu!

Kao prva opcija je OFK Beograd, koji je zimus na sličan način odveo i Lazara Jovanovića, ali se ne isključuje mogućnost ni odlazak u neki od superligaških timova, gde bi imao značajnu ulogu.

Kao poslednja, treća varijanta, je prelazak na dvojnu u Grafičar, koji je Zvezdina filijala, ali je Luka odavno "prerastao" prvoligaški fudbal.

Podsetimo, Zarić je u Superligi Srbije debitovao kod bivšeg trenera Vladana Milojevića, koji mu se za trud na treninzima odužio sa pet mečeva kao starter. Luka je u tom periodu dao jedan gol i upisao isti broj dodavanja.

Izvesno je, ipak, da ovaj momak neće imati mesta za napredak na Marakani, pa se čeka odluka Zvezde gde će nastaviti da sakuplja superligaške minute.

Autor: S.M.