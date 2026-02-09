AKTUELNO

Fudbal

STANKOVIĆ GA PRECRTAO! Još jedan igrač odlazi sa Marakane

Skraćuje se kadar srpskog šampiona.

Crvena zvezda je angažovanjem Daglasa Ovusua stvorila "gužvu" na krilnim pozicijama, pa je došlo vreme i za odlaske sa stadiona "Rajko Mitić".

Zbog toga će mladi Luka Zarić u finišu zimskog prelaznog roka biti prinuđen da promeni sredinu, a uprava srpskog šampiona doneće konačnu odluku.

Ne bi valjalo da Zvezdin biser čeka šansu "na kašičicu", jer su teoretske šanse da je dobije u tako jakoj konkurenciji, te zbog toga u Ljutice Bogdana 1a razmišljaju da ga pošalju na pozajmicu!

Kao prva opcija je OFK Beograd, koji je zimus na sličan način odveo i Lazara Jovanovića, ali se ne isključuje mogućnost ni odlazak u neki od superligaških timova, gde bi imao značajnu ulogu.

Kao poslednja, treća varijanta, je prelazak na dvojnu u Grafičar, koji je Zvezdina filijala, ali je Luka odavno "prerastao" prvoligaški fudbal.

Podsetimo, Zarić je u Superligi Srbije debitovao kod bivšeg trenera Vladana Milojevića, koji mu se za trud na treninzima odužio sa pet mečeva kao starter. Luka je u tom periodu dao jedan gol i upisao isti broj dodavanja.

Izvesno je, ipak, da ovaj momak neće imati mesta za napredak na Marakani, pa se čeka odluka Zvezde gde će nastaviti da sakuplja superligaške minute.

