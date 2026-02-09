LUKA DONČIĆ ĆE DOĆI U ZVEZDU! Prijatelj NBA zvezde bacio 'delije' u trans: On je dete od Boga dato, ubeđen sam da želi na Mali Kalemegdan!

Luka Dončić ne krije da je veliki navijač Crvene zvezde, a njegove objave na društvenim mrežama tokom utakmica crveno-belih redovno zapale internet.

Ipak, reči njegovog velikog prijatelja i saigrača Alena Omića sada su otišle korak dalje i izazvale pravu revoluciju među navijačima.

U ekskluzivnom razgovoru za medije, iskusni slovenački centar Alen Omić otvorio je dušu o tome kakav je Dončić zapravo čovek i takmičar, ali i kakvu sudbinu mu predviđa u Beogradu.

"Ono što vidite na snimcima je samo pet odsto"

Omić, koji je sa Lukom delio svlačionicu u reprezentaciji Slovenije, fasciniran je njegovim talentom:

– Luka je fenomenalan momak. Svaki put kada se igra neka igra, ide da pobedi. Kad se desi da izgubi nešto, uvek traži da se ponovi. On je neverovatan takmičar i uživa u tome. Ja uvek kažem - mislim da je to dete od Boga dato. To je nemoguće šta sam doživeo sa njim. Kad nekome pričam o tome, oni kažu: nemoguće… Da, moguće je! Ono što ste videli na snimcima je malo za ono što sam doživeo sa njim. Da je svaki snimak izašao, shvatili biste da je kod njega sve moguće. Da loptu nogom šutne iz svlačionice - daće koš! To je tako. Lakoća s kojom igra je neverovatna. Žao mi je što kao mlađi nisam igrao sa njim. Jesam protiv njega u Španiji. Pamtim i onaj njegov šut za pobedu dok sam igrao u Zvezdi, a on u Realu. Sve u svemu - veliki takmičar i pozitivac. Ono što ste videli na snimcima je pet odsto – rekao je Omić.

Dončić u crveno-belom? "Ubeđen sam!"

Ono što je najviše odjeknulo jeste Omićeva tvrdnja o završetku Lukine karijere. Iako je Dončić trenutno jedna od najvećih zvezda NBA lige, veza sa Zvezdom je, prema Alenovim rečima, neraskidiva:

– Ogroman je navijač. Ne kažem da će se desiti, ali ovo je moj stav i naravno da ne znam kako će razmišljati tada. Ipak, ubeđen sam da, ako se otvori šansa na kraju karijere, da bi došao u Zvezdu da odigra poslednju sezonu u Beogradu. Ja to tako vidim i osećam, ali, Bože zdravlja, videćemo šta će budućnost doneti. Mislim da mu je to velika želja. On sve zna šta se dešava u Zvezdi. Vidi i razume sve što donosi Beograd.

Peckanje sa "grobarima"

Omić je otkrio i da u reprezentaciji Slovenije redovno vlada "navijački rat" kada su u pitanju beogradski večiti rivali:

– U reprezentaciji uvek ima peckanja sa crno-belom stranom. Kad smo igrali protiv Srbije u Areni, bio je logo Zvezde, pa smo ih zezali malo, kao što bi oni nas da je bilo suprotno. To je normalno i simpatično – zaključio je Omić i tako podgrejao snove hiljada navijača koji priželjkuju da jednog dana vide najboljeg Slovenca u dresu voljenog kluba.

Autor: Dalibor Stankov