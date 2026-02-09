AKTUELNO

Fudbal

FUDBALERA UBIO BRAT! Isekao ga razbijenom flašom tokom žestoke tuče

Tragedija koja je odjeknula u celom svetu.

Lukas Ignasio Pires, fudbaler iz Argentine, preminuo je pošto ga je brat navodno posekao razbijenom flašom tokom žestoke tuče na ulici.

Kako prenose tamošnji mediji, Lukas Ignasio Pires se posvađao sa jednim od članova rodbine. Žrtva je navodno zadobila tešku posekotinu na desnoj podlaktici, koja je presekla arteriju, što je dovelo do značajnog gubitka krvi.

Nesrećni golgeter (29 godina), koji je ranije branio boje argentinskog drugoligaša Almirante Brauna, ekspresno je prebačen u bolnicu kako bi mu se ukazala pomoć.

Ipak, uprkos velikim naporima lekara, Lukas je tragično izgubio život posle nemilog sukoba, što je pokrenulo istragu ubistva i policijsku potragu za njegovim ubicom.

Napad se dogodio prošlog petka uveče na uglu ulica Raulijes i Alagon, gde je nastala svađa nasred ulice, koja je potom eskalirala i završena smrtonosnim epilogom.

