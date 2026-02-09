ISPLIVALO NOVO OTKRIĆE! Oglasili se stručnjaci: Lindzi Von je imala vazdušni jastuk sa 'crnom kutijom' za vreme stravičnog pada

Amerikanka Lindzi Von (41) poznavala je olimpijsku spust stazu u Milanu bolje od bilo koga. Osvojila je rekordnih 12 trka Svetskog kupa na stazi Olimpija dele Tofane, šest u spustu i šest u super-G, i imala je ukupno 20 podijuma na ovoj stazi. Kako je onda došlo do ovog zastrašujućeg pada, samo 13 sekundi nakon početka spusta?

Sa 41 godinom, Von je jedna od najtrofejnijih skijašica u istoriji. Pored olimpijske titule u spustu iz 2010. godine, Lindzi ima još dve medalje na Olimpijskim igrama: bronzu, takođe u Vankuveru, u veleslalomu, i još jednu u spustu 2018.

Ove sezone, Von je imala dve pobede u Svetskom kupu, čime je stigla do ukupno 84, ali i još pet plasmana na podijum. Nadala se da će osvojiti medalju u Milanu, uprkos tome što je samo nedelju dana ranije pokidala prednje ukrštene ligamente levog kolena.

Von je uspešno završila dve trening vožnje u danima pre trke. Nije poznato da li je fizička patnja igrala ulogu u nesreći. U spektakularnoj tehničkoj analizi koju je uradio "Associated Press", spust Lindzi Von, jednog od najvećih imena u istoriji discipline, secira se iz više uglova. Ali akcenat je na stazi koja je navodno imala veoma opasnu neravninu.

Ključ staze Olimpija dele Tofane leži u ključnoj desnoj krivini koja uključuje uzbrdicu. Tamo je Von pala.

- To je neverovatno nagnuta krivina u suprotnom smeru, u kontranagibu. Tamo se određuje brzina za ostatak trke, a ako ne uhvatite pravu putanju, razlika je ogromna, jer na kraju idete uzbrdo - objasnio je za pomenuti izvor Kristijan Ghedina, bivši skijaš poreklom iz Kortine.

Von se borila sa tim kontranagibom i imala je blagu tendenciju da ide uzbrdo kada ju je neravnina izbacila u vazduh, zbog čega je zakačila četvrtu kapiju desnom stranom tela.



Von je pokušala da se okrene u vazduhu kako bi povratila ravnotežu, ali je nezgodno sletela, sa skijama okomitim na liniju spusta, što je garantovalo brutalan pad. Prevrnula se, ponovo je izbačena u vazduh i sletela na predeo vrata, klizeći neko vreme pre nego što se zaustavila nasred staze, daleko od sigurnosnih mreža, ali vidno u nevolji.



Direktor trke za ženske discipline, Peter Gerdol, upitan je o toj neravnini, ali je rekao da deo gde je Von izgubila kontrolu "nije bio zaista drugačiji u odnosu na druge godine".

- Ovo je spust u Kortini, a ove godine govorimo o Olimpijskim igrama. Dodeljuju se olimpijske medalje, tako da mora biti donekle na ivici.

Kada se zaustavila, njene skije su bile okrenute u suprotnim smerovima, još uvek pričvršćene za vezove. Zatim je pomerila levu ruku ka telu i ostala da leži, gotovo nepomična, dok nije stigla pomoć, nakon nekoliko napetih trenutaka. Pružena joj je pomoć nekoliko minuta pre nego što je helikopterom prevezena.

Obavezni sigurnosni vazdušni jastuk se naduvao ispod njenog takmičarskog odela tokom pada, potvrdio je za AP dobavljač Dainese. Ovaj sistem, aktiviran složenim algoritmom kada sportisti izgube kontrolu, možda je ublažio njen pad.



Bilo je očigledno da se vazdušni jastuk aktivirao, jer je Vonnina grudi izgledala naduveno dok je ležala na snegu, prema AP-u.

Malo ko zna, ali postoji neka vrsta "crne kutije" u odelu spustaša, koju su stručnjaci pronašli i odakle će analizirati podatke.

