PREDSEDNIK KŽK PARTIZAN STEVICA KUJUNDŽIĆ: Sproveli smo u delo planiranu konsolidaciju, VELIKI RAD JE IZA NAS (FOTO)

Predsednik Košarkaškog ženskog kluba Partizan Stevica Kujundžić izjavio je da su ispunjena obećanja sadašnje uprave i da je sprovedena u delo planirana konsolidacija kluba.

On je na promociji kalendara za 2026. godinu rekao da su bila zacrtana dva obećanja, odnosno dva cilja koji su ispunjeni.

– To je konsolidacija KŽK Partizan koju smo sproveli u delo. Redovna primanja, redovne obaveze, trudimo se da oni imaju sve stvarno jako kvalitetne i trenere, i stručnjake, i uslove za rad i sve ostalo. Nije bio lagan zadatak, puno je to treninga, puno je to sala, puno je svega i velikog rada iza nas – rekao je Kujundžić za Tanjug.

Kujundžić je dodao da je drugo obećanje bila konsolidacija prvog tima.

– Naši uspesi koje smo želeli da ostvarimo, a to je neko od prva tri mesta u našoj domaćoj regionalnoj ligi. Za sada smo na drugom mestu, igraćemo finale naše lige. Pobedili smo prvi put posle 15 godina pojedine ekipe iz regiona u VABA ligi. Pobedili smo i Budućnost i Celje i Montanu i Zagreb i mnoge ekipe protiv kojih nismo imali šansu da se borimo – dodao je Kujundžić.

Na kraju je Kujundžić podvukao značaj mlađih kategorija kojih sad ima sedam, a pre dolaska sadašnje uprave bile su samo dve selekcije.

– Već od sledeće sezone mi imamo sigurno dve, tri igračice koje prirodno prelaze sa godištem iz kadetkinja u seniorski tim i već će zauzeti mesto u prvom timu Partizana. Naravno da i njima i nama odgovara zbog više stvari, znači tu je iskustvo, veliki rad, više utakmica, regionalne utakmice koje su mnogo teže nego što je naša liga. Naravno da njima daje samopouzdanje, igrati u prvom timu je i veliki uspeh i sve to njima, kao i nama, daje veliku podršku i odgovornost za dalje – zaključio je Kujundžić.

Promociji su su prisustvovali i Predrag Mijatović, potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan i Željko Tanasković, predsednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

Okupljenim gostima i medijima na koktelu su se obratili i direktor KŽK Srbobran Filipović i sportska direktorka Bojana Janković. Filipović je istakao da klub ide u pravom smeru, kako na terenima, tako i u organizacionom smislu, i najavio još bolje rezultate u narednom periodu.

Janković je istakla da je ponosna na rezultate prvog tima, ali je posebno podvukla mlađe kategorije koje beleže odlične rezultate, sa naglaskom na pionirke i kadetkinje 2.

Autor: D.Bošković