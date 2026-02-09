Zaboravljen u NBA, a sada dobija bogatstvo i sprema se da napravi haos u Evroligi

Najdžel Hejs-Dejvis je osvojio titulu sa Fenerbahčeom i otišao u NBA, gde se nije naigrao. Sada se vraća na mesto svog najvećeg uspeha, a bogatstvo koje je dobio potvrđuje da je ovo idealan trenutak za povratak. Njegovo umeće i ugovor mogli bi da izazovu pravu buru i haos u Evroligi.



Naime, Hejs-Dejvis je u Evropi postao jedan od najboljih košarkaša. Znog toga, interesovanje Finiks Sansa nije izostalo, kao i potpis ugovora. Ipak, Hejs-Dejvis nije uspeo da se snađe na pravi način. Usledio je njegov trejd, a onda i NBA kraj. Kako ga u Evroligi, po svemu sudeći, cene više nego u Americi. Usledile su ponude Panatinaikosa, Fenerbahčea, a najkonkretniji je novopočeni evroligaš Hapoel Tel Aviv.

Kako prenosi košarkaški insajder Mateo Andreani, Hejs-Dejvis je dobio ponudu od 11 miliona dolara. On otkriva sve detalje:

- Hapoel Tel Aviv je podneo značajnu ponudu Najdželu Hejs-Dejvisu u iznosu od oko 11 miliona dolara. Oni nude 2 miliona za ovu sezonu, 4,5 miliona + 4,5 miliona za preostale dve sezone. Hapoel želi da ojača tim MVP-jem poslednjeg EuroLeague Final Four-a - otkriva Andreani.

U slučaju da Hapoel uspe u svojoj nameri, bio bi jedan od glavnih konkurenata za osvajanje Evrolige, jer u svojim redovima već ima, papreno plaćene, igrače poput Vase Micića, Elajdže Brajanta i Dena Oturua.

Sada ostaje da se vidi da li će Amerikanac prihvatiti ovu ponudu i kako će izgledati na terenu. U slučaju da prikaže slične igre od prošle godine, haos na mečevima je zagarantovan jer je reč o košarkašu koji ume da ubaci i 40 i više poena.

Kako prenosi košarkaški insajder Mateo Andreani, Hejs-Dejvis je dobio ponudu od 11 miliona dolara. On otkriva sve detalje:

- Hapoel Tel Aviv je podneo značajnu ponudu Najdželu Hejs-Dejvisu u iznosu od oko 11 miliona dolara. Oni nude 2 miliona za ovu sezonu, 4,5 miliona + 4,5 miliona za preostale dve sezone. Hapoel želi da ojača tim MVP-jem poslednjeg EuroLeague Final Four-a - otkriva Andreani.

U slučaju da Hapoel uspe u svojoj nameri, bio bi jedan od glavnih konkurenata za osvajanje Evrolige, jer u svojim redovima već ima, papreno plaćene, igrače poput Vase Micića, Elajdže Brajanta i Dena Oturua.

Sada ostaje da se vidi da li će Amerikanac prihvatiti ovu ponudu i kako će izgledati na terenu. U slučaju da prikaže slične igre od prošle godine, haos na mečevima je zagarantovan jer je reč o košarkašu koji ume da ubaci i 40 i više poena.

Autor: A.A.