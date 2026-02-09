LINDZI VON JE HEROINA! Nevena Ignjatović: Potpuno je razumem, i ja sam skijala s povređenim ligamentom kolena na ZOI u Pekingu!

Njen pad desio se na delu staze na kojem je takozvana traverzna i gde se olabavi leva strana, a to je upravo njeno povređeno koleno, kaže najbolja srpska skijašica

Strašan pad legendarne američke skijašice Lindzi Von uznemirio je celu planetu, velika šampionka neslavno je završila nastup na Olimpijskom igrama u Kortini d'Ampeco i tako ostala bez sna - da u 41. godini osvoji još jednu olimpijsku medalju.

Lindzi je nedavno u Kran-Montani povredila levo koleno, i to nije bilo bezazleno, pokidala je ukršteni ligament, što se smatra jednom od najtežih sportskih povreda. Takmičarsko skijanje na najvišem nivou zahteva ekstreman napor i pripremljenost, pa se njena odluka da po svaku cenu nastupi u omiljenoj disciplini graničila s ludošću.

Kad padneš pri toj brzini nemaš vremena da razmišljaš o bilo čemu

Naša najbolja skijašica svih vremena, sada predsednica Skijaškog saveza Srbije Nevena Ignjatović, odlično poznaje Vonovu, nekoliko puta su se sretale na trkama u Svetskom kupu. Nevena je u Lencerhajdu 2018. godine napravila najveći uspeh srpskog skijanja, kada je u kombinaciji zauzela šesto mesto, a Lindzi Von je samo za nijansu bila bolja.

- Mogu da razumem njenu odluku, tu hrabrost da nastupi na ovim Olimpijskim igrama uprkos svemu. Lindzi je veoma specifična osoba, koja nikada ne odustaje. Zato nisam bila iznenađena kada je saopštila da će nastupiti po svaku cenu. Prava heroina, skijala je sa ortozom, koja je koliko-toliko održavala stabilnost kolena. Pošto je povreda bila sveža, njeni mišići su i dalje bili u tonusu, verujem da je ona bila svesna svega, ali i uverena da može da izdrži. Imam slično iskustvo, pre Olimpijskih igara u Pekingu doživela sam pad upravo na stazi u Kortini d'Ampeco, takođe sam povredila ukršteni ligament, umalo da ga potpuno pokidam - kaže Nevena za Kurir.

Nije prošlo mnogo vremena od početka spusta Lindzi Von kada je došlo do gubitka ravnoteže i pada. Nevena Ignjatović odlično poznaje stazu u Kortini d'Ampeco, jer je i sama na njoj vozila brze discipline.

- Konkretno, kada je u pitanju taj deo staze, zaokret je takozvana traverza i visi se na levoj nozi, imaš prevoj gde ti olabavi leva strana, a to je upravo koleno koje je povredila. Izgledalo mi je da je hrabro ušla u trku, ali kao da je bila pomalo rasejana. Uslovi na stazi su mi delovali prilično agresivni, i druge devojke su imale probleme. Primetila sam da izvode jako dugačke skokove, ne pamtim da je tako bilo ranije. Dakle, staza je sada veoma brza. Takođe, Lindzi se nije otkačila skija. Pritom ne mislim da je to greška njenih tehničara, jer oni rade isto za svaku trku. U nekim drugim uslovima vez bi verovatno popustio.

Pad se dogodi u sekundi, brzine su iznad 100 kilometara na sat. I Nevena je u karijeri doživljavala padove, pa nas je zanimalo šta tada prolazi kroz glavu.

- Nemaš vremena da razmišljaš, koncentracija ti je na visokom nivou, adrenalin takođe - otkrila je ona.

Svi sada pričaju šta ovo znači za karijeru Lindzi Von. Prema najnovijim informacijama, doživela je prelom butne kosti i već je operisana. S obzirom na njene godine, mnogi smatraju da je ovo kraj karijere.

- Što se nje tiče, sve je moguće, svaki put se vratila jača. Svima je žao što se ovo desilo. Želim joj brz oporavak - rekla je Nevena Ignjatović.

Predstavnici Srbije na Zimskim olimpijskim igrama danas će na stazu. Boje naše zemlje brane Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskim disciplinama i Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Nevena Ignjatović ističe da je sam plasman na najveću smotru na svetu velika stvar.

- Učešće na Olimpijskim igrama veliki je uspeh, želim da nastupe rasterećeno, da budu hrabri. To nije samo jedna trka već prilika za dalji razvoj i napredak. Jer staju na crtu najboljima na svetu - ocenila je predsednica Skijaškog saveza.

Autor: A.A.