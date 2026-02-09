AKTUELNO

Ostali sportovi

Srbija na ZOI: Evo kada naši šampioni izlaze na stazu i kreću u borbu u Milanu i Kortini

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jacquelyn Martin ||

Utorak je veliki dan za Srbiju na XXV Zimskim olimpijskim igrama u Milano–Kortini 2026.

Prvi će se za medalje boriti naši nordijski skijaši u sprintu. Anja Ilić startuje u 09:15, dok Miloš Milosavljević izlazi na stazu u 09:55.

Očekuje se napeta borba i uzbudljiv početak takmičenja. Navijači u Srbiji su do sada pratili bravure svojih sportista, a sada je red da navijamo za naše u Milano–Kortini!“. Činjenica je, srpski predstavnici nisu favoriti za medalju, ali nadamo se iznenađenjima i nekom novom istorijskom uspehu na ovoj Olimpijadi.

Autor: A.A.

#Milano

#Srbija

#ZOI

#borba

#staza

#Šampioni

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

POVRATAK VELIKE ZVEZDE SKIJANJA: Lindzi Von najavila učešće na ZOI

Ostali sportovi

OVO SE ČEKALO! Prve informacije o težini povrede Lindzi Von

Ostali sportovi

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE OGLASILE SE POSLE STRAVIČNOG PADA LINDZI VON: Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta (VIDEO)

Ostali sportovi

DRAMATIČNA SCENA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Skijašica doživela strašan pad, ovo je baš teško gledati (VIDEO)

Ostali sportovi

OLIMPIJSKA BAKLJA ZAPOČELA PUTOVANJE: Plamen krenuo iz Olimpije na ZOI 2026. u Italiji

Ostali sportovi

LINDZI VON HITNO OPERISANA: Amerikanka doživela težak prelom nakon HOROR pada