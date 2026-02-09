Srbija na ZOI: Evo kada naši šampioni izlaze na stazu i kreću u borbu u Milanu i Kortini

Utorak je veliki dan za Srbiju na XXV Zimskim olimpijskim igrama u Milano–Kortini 2026.

Prvi će se za medalje boriti naši nordijski skijaši u sprintu. Anja Ilić startuje u 09:15, dok Miloš Milosavljević izlazi na stazu u 09:55.

Očekuje se napeta borba i uzbudljiv početak takmičenja. Navijači u Srbiji su do sada pratili bravure svojih sportista, a sada je red da navijamo za naše u Milano–Kortini!“. Činjenica je, srpski predstavnici nisu favoriti za medalju, ali nadamo se iznenađenjima i nekom novom istorijskom uspehu na ovoj Olimpijadi.

Autor: A.A.