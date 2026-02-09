I RUSIJA ZAPANJENA: Danil Medvedev zaprepastio svet ponašanjem na turniru! Udarao zid karate-potezima, tražio NEVEROVATNU stvar od supervizora

Rusija je i sama zatečena onim što su najnovije vesti iz tenisa.

Za to se pobrinuo Danil Medvedev.

Kao bišvi šampion nastupio je u prvom kolu ATP turnira u Roterdamu, rival mu je bio Francuz Igo Umber, a nije dugo prošlo od početka do prvih izliva besa Rusa.

Tražio je da se promene loptice kojima se igra. Sve. Prosto, da se nabave neke od drugih proizvođača.

Udario je u reklamu.

Šutnuo je karate-udarcem zid...



Kada je pozvao supervizora turnira na teren, ruski teniser mu je rekao:

"Jelte, da li su ove teniske loptice okrugle ili nisu?!"

Daniil Medvedev karate kicks the wall of the arena in Rotterdam



He had 3 break points 0-40 to get back on serve against Ugo Humbert in the 3rd set.



Frustrating from him. pic.twitter.com/VMKhgfB8EN — Pixie (@Pixieislive) 09. фебруар 2026.

Supervizor je isprva ćutao.

"Jesu li okrugle? Loptice kojima igramo, jesu li okrugle?"

Kada je nadležna osoba klimnula glavom, Medvedev je nastavio:

"Jesi li siguran? Jer ja vidim da nisu okrugle… Malo je sve čudno. Mislim da bi možda trebalo da razmotrimo da uopšte ne igramo sa lopticama ove firme. Jer, ova njihova loptica nije okrugla, pa ne bi trebalo da je koristimo. Niko ne bi trebalo ni da je kupuje, a ne bi trebalo ni da da promovišemo tenisku lopticu koja nije okrugla! I sad treba još tri gema da igramo sa njima... Mislim, problem je što kada je dodirnete reketom, ona ne reaguje na isti način na vaše udarce. Kako vi uopšte mislite da mi igramo?!"

Evo video snimaka njegovog "nastupa" koji nije bio samo teniski, a tokom kog je, čekajući rivala, "usput" rekao i: "Hoće li on brzo? Imam let danas!"

Inače, Medvedev, trenutno 11. na ATP listi, na kraju je poražen sa 7:6(5), 3:6, 6:3 posle čega je povikao:

"Ove loptice su užasne! Molim vas, "ukinite" ove proklete loptice iz ovog prokletog života!".

"i have a flight to catch is he gonna be long?" 💀 pic.twitter.com/r8jwVD1WgJ — i (@atpobsessed) 09. фебруар 2026.

Autor: D.Bošković