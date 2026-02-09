Najlepša je sportiskinja na ZOI, devojka je Džejka Pola, a sad je osvojila zlato i postavila olimpijski rekord

Zimske olimpijske igre su u punom jeku! Sada smo dobili i olimpijsku šampionku u vidu Jute Lerdam, devojke koja važi za najlepšu i najzgodniju takmičarku u Italiji, dok je poznata i po tome što je devojka Džejka Pola! Ona je uzela zlatnu medalju u klizanju na 1.000 metara, gde je postavila i olimpijski rekord!

Juta Lerdam je jedna od najlepših, ali i najpoznatijih sportiskinja na čitavom takmičenju. Ona je važila za velikog favorita na ovom takmičenju, a to je uspela i da pokaže, pobedivši svoju koleginicu iz Holandije - Femke Kok.

Juta Lerdam ima 27 godina, a manje-više je u žižu javnosti ušla kada je stupila u vezu sa bokserom i influenesrom Džejkom Plom od 2023. godine, dok su u martu prethodne godine objavili i njihovu veridbu. Upravo se Džejk Pol javio pred njen nastup, dok je ona oduševila.



Odlična je bila Juta Lerdam, koja je klizala u poslednjem paru sa Miho Takagi, koja je na kraju osvojila bronzanu medalju.

Imala je Lerdam veliki pritisak, pošto je nešto ranije Femke Kok uspela da dođe do prvog mesta i do olimpijskog rekorda, pa je bila svesna Juta da mora da to nadmaši. Na kraju je bila prvo mesto sa vremenom od 1:12.31, dok je Femke Kok uzela srebro sa 1:12.59, a Miho Takagi bronzanu medajlu sa 1:13.95.

