ZVEZDA SLAVILA U MORAČI ZA KRAJ PRVOG DELA ABA LIGE: Crveno-beli nakon velike bitke srušili Budućnost, Nvora i Izundu heroji trijumfa!

Zvezda srušila Budućnost u Podgorici

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost u Podgorici rezultatom 80:93 u utakmici poslednjeg 18. kola grupe B, ABA lige.

Nakon ovog meča Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-3, dok je Zvezda na drugom mestu sa učinkom 12-4.

U tzv. Superligi pored ove dve ekipe mesta iz ove grupe obezbedili su Cedevita Olimpija i Bosna.

Iz grupe A u drugu fazu će Dubai, Partizan, Kluž i Igokea.

Igraće se još osam kola dvokružno, a prenose se svi bodovi u drugu fazu.

Nakon toga sledi plej-of.

Gledali smo izuzetno izjednačen meč u Podgorici.

Budućnost je nešto bolje ušla u meč i imala minimalno vođstvo u većem delu prve deonice. Na kraju prve četvrtine Podgoričani su se odlepili na maksimalnih +7, 29:22.

Međutim Zvezda je potom pojačala odbranu, proradio je šut za tri i crveno -beli su potpuno okrenuli rezultat. Za +7 na poluvremenu, 38:45.

Budućnost početkom drugom poluvremena serijom 8:0 vraća vođstvo, a potom se igralo u mini serijama. Na isteku treće deonice +3 za Zvezdu, 64:67.

U poslednjoj deonici Zvezda je uspela da sačuva prednost, a blistao je sjajni Ebuka Izundu koji je svojim skokovima dominirao u oba reketa i čini se napravio ključnu razliku u korist crveno-belih. Njega je pratio raspoloženi Nvora koji je svojim trojkama rešio pitanje pobednika.

Nvora je završio sa 21 poenom, Motijejunas postigao 12, a Batler 10. Zanimljivo da je Jago imao najbolji indeks sa 8 poena i 8 asistencija, indeks je bio 21. U Budućnosti 14 poena Morgana i Ferela, 12 Bucijela.

Zvezdu već za tri dana očekuje novi evroligaški izazov protiv Olimpijakosa u Atini.

Autor: D.Bošković