Obradović ishvalio jednog igrača posle Budućnosti: Za mene je on otkrovenje, imam cilj da dođem u Podgoricu

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Budućnosti na gostovanju u Morači u Podgorici 93:80 i uspešno zatvorili prvu fazu ABA lige. Bila je ovo rutinska pobeda u poslednjem kvartalu, iako je domaćin početkom trećeg pravio problem.

Trener Zvezde Saša Obradović je zadovoljan odigranom utakmicom.

- Dobro, zasluženo smo pobedili, kontrolisali smo utakmicu u njenom celom toku, iskoristili smo kvalitet, dobra rotacija, stvarno je bila teška utakmica za nas iz duplog kola Evrolige, tšekih utakmica, našli smo snage. Jako sam zadovoljan, jer Budućbnost igra izvanredno, pogotovo ovde i mislim da je u drugom tom delu takmičenja da će mnogi favoriti pod znacima navoda imati problema sa ekipom Budućnosti. Želim im sreće u Evrokupu, imaju utakmicu za dva dana.

Upitan je da li je period meča kada su Tompson sa jedne, ali i Izundu sa druge.

- Ne bih išao u Tompsona, rekao bih da je Izundu, ne samo ovu utakmicu, da dečko daje dobre garancije tokom čtiave Evrolige. Za mene je prijatno iznenađenje i otkrovenje, jedan od igrača koji sigurno može i u buudćnosti da bude faktor, pogotovo kada imaš velike ciljeve.



Upitan je šta se promenilo u odnosu na poraz od Mege u prošlom kolu ABA lige.

- Ne, moraš da budeš mnogo pametan da isklakulišeš sve, ovaj sistem tkamičenaj i ritam utakmica je ubistven. Ja se raspadam, a mogu misliti kako je igračima. Nema tu mnog otrneinga, to je priča i prolaz kroz to. Mega je došla u izuzetno teškom periodu, petak, nedelja, utorak... I onda, u nameri da sasluvaš emocije i fizičku snagu, što nam je bilo dobro što se tče Hapoela, nije isto sigurno. Ipak su ovde igrači imali još dva dana, i to je jedini razog. U nastavku takmičenja, ne samo Evroliga, igramo i Kup takmičenje, ostala su veliak očekivanja i nije lako sve postići, nije lak osvakog igrač azadovoljiti u smislu rotacije, ali mislim dato radimo u ovom trenutku, samo da ostanemo zdravi, to je najbvažnije.

Na kraju je novinare na konferenciji zanimalo kako se oseća u Podgorici, pošto je nekada tu igrao košarku 2000. na 2001.

- Pa, jeste. Ja uvek volim ovde da dođem, iako nemam... Otišao sam odavde na ne baš najbolji način, imam dosta stvarn oprijatelja, imam cilj da i na leto dođem. Moja linija je iz Banjana došla na jug Srbije, pa bih to malo da ispratim - rekao je Saša Obradović.

Autor: A.A.