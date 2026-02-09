Veliki povratak Serene Vilijams: U 45. godini će ponovo igrati tenis

Jedna od najvećih teniserki svih vremena Serena Vilijams (44), napravila je važan korak ka povratku u profesionalni tenis, piše novinar Ben Rotenberg. Nakon što smo videli Venus Vilijams na terenu i to baš protiv naše Olge Danilović, postoji sada sasvim realna šansa da uskoro se i prva teniserka sveta i osvajačica 23 grend slem titiule ponovo vrati "belom" sportu.

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) potvrdila je da će Vilijamsova 22. februara završiti obavezni šestomesečni period praćenja u antidoping programu, nakon čega više neće biti upisana u evidenciju kao "penzionisana igračica". To znači da bi Serena mogla da se vrati na teren već početkom marta na turniru u Indijan Velsu, dok se kao realne opcije za njen nastup pominju i Majami, Madrid, Rim, Rolan Garos i Vimbldon.

Vilijams, koja ima 44 godine, biće spremna da nastupa u singlu, dublu i mešovitom dublu, a njen mogući povratak izaziva veliko interesovanje u teniskom svetu. Posebno jer je Amerikanka dospela u oči javnosti nakon reklame koja se emotivala tokom pauze na Superbolu. U pitanju je preparat za mršavljenje, pa je fizički izgled legendarne teniserke možda i zanimljiviji navijačima od same pomisli da će je ponovo videti na terenu.

Podsećamo, Serena je još u avgustu prošle godine podnela zahtev za reaktivaciju, razmišljajući o nastupu na US openu, ali zbog ranijeg povlačenja iz antidoping programa tada nije bila u mogućnosti da se takmiči.

