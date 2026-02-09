OVAKO PARTIZAN I CRVENA ZVEZDA STOJE U NOVOJ TABELI ABA LIGE: Večiti kreću u borbu za prva četiri mesta

Najbolju startnu poziciju imaju Dubai i Partizan, koji su doživeli samo jedan poraz.

Utakmicama 16. kola završeno je takmičenje po grupama u ABA ligi.

Po četiri najbolje ekipe iz obe grupe nastavljaju trku za titulu kroz Plej-in fazu.

Ekipe prenose sve bodove iz grupne faze, a igraju za jedno od četiri mesta koje vode u dodatni krug takmičenja.

Najbolju startnu poziciju imaju Dubai i Partizan.

Dubai je zbog međusobne koš-razlike bio iznad crno-belih u grupi A, ali ono što je bitno jeste da će ove dve ekipe početi sa učinkom 15-1.

Na trećem mestu je ekipa Budućnosti sa učinkom 13-3, dok je Crvena zvezda četvrta sa 12-4.

Na petom mestu je ekipa Cedevita Olimpije sa 11-5, potom sledi Kluž sa 10-6, dok Bosna i Igokea imaju 8-8 na sedmom i osmom mestu.

Plej-in počinje već narednog vikenda, a u prvom kolu parovi su: Crvena zvezda - Igokea, Partizan - Budućnost, Dubai - Bosna i Kluž - Cedevita Olimpija.

Svaka od ekipa odigraće po dve utakmice protiv četiri ekipe iz druge grupe.

Autor: A.A.