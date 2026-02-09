PENJAROJA PREPORODIO PARTIZAN Španac otkrio ključnu razliku

U utakmici poslednjeg 16. kola grupe A ABA lige tim Đoana Penjaroje je slavio rezultatom 86:76 (23:19, 21:20, 28:19, 14:18).

Obe ekipe su završile prvi deo sezone sa učinkom 15-1, pa će startovati utop 8 fazi sa deobe prvog mesta.

Svoje utiske mesla izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Srećni smo jer smo izborili važnu pobedu da završimo prvi deo ABA lige. Igrali smo dobru odbranu, a to nije lako protiv Dubaija. Mislim da smo kontorlisali pas tokom celog meča. Važno je jer smo igrali zajedno, a energijom i igrali smo konstantno"

"Tim... potrebno je vreme da se prebrode emocije i osećanja posle lošeg perioda. Nije lako kada se menja trener. moguće je da su pobede u Minhenu promenile tim. Pobedili smo sedam u poslednjih devet mečeva. Imamo probleme, imamo povrede, ali igramo kao tim. Važno je da je tim igrao dobro poslednjih nedelja, ima podršku navijača... Sezona je dugačka, a u ovom momentu je sve bolje nego pre nekoliko nedelja", objasnio je Penjaroja.

