AKTUELNO

Košarka

PENJAROJA PREPORODIO PARTIZAN Španac otkrio ključnu razliku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

U utakmici poslednjeg 16. kola grupe A ABA lige tim Đoana Penjaroje je slavio rezultatom 86:76 (23:19, 21:20, 28:19, 14:18).

Obe ekipe su završile prvi deo sezone sa učinkom 15-1, pa će startovati utop 8 fazi sa deobe prvog mesta.

Svoje utiske mesla izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Srećni smo jer smo izborili važnu pobedu da završimo prvi deo ABA lige. Igrali smo dobru odbranu, a to nije lako protiv Dubaija. Mislim da smo kontorlisali pas tokom celog meča. Važno je jer smo igrali zajedno, a energijom i igrali smo konstantno"

"Tim... potrebno je vreme da se prebrode emocije i osećanja posle lošeg perioda. Nije lako kada se menja trener. moguće je da su pobede u Minhenu promenile tim. Pobedili smo sedam u poslednjih devet mečeva. Imamo probleme, imamo povrede, ali igramo kao tim. Važno je da je tim igrao dobro poslednjih nedelja, ima podršku navijača... Sezona je dugačka, a u ovom momentu je sve bolje nego pre nekoliko nedelja", objasnio je Penjaroja.

Autor: A.A.

#ABA Liga

#Pobeda

#Utakmica

#Đoan Penjaroja

POVEZANE VESTI

Košarka

ABA liga: Košarkaši Partizana pobedili FMP

Košarka

JAGO HEROJ CRVENE ZVEZDE: Crveno-beli dobili haotičan večiti derbi košem Brazilca četiri sekunde pre kraja! (VIDEO)

Košarka

PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU: Crno-beli se namučili, ali srušili Igokeu!

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak: Batler bio najefikasniji

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Megu u četvrtom kolu ABA lige

Fudbal

NEVIĐENI RASPAD PARTIZANA U ISTANBULU: Crno-beli prokockali 17 razlike i ubedljivo izgubili od Fenerbahčea