OVO JE ČEKAO CEO SVET: Lindzi Von se oglasila prvi put posle horor pada! Opisala šta se zaista desilo tokom kobnog spusta i kakve povrede je zadobila

Američka skijašica Lindzi Von oglasila se prvi put posle teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama.

Von je u trci spusta posle 13 sekundi doživela horor pad i teške povrede.

Od tada su mediji spekulisali šta se zaista desilo i kakve povrede je dobila, a sada se jedna od najboljih skijašica svih vremena oglasila i otkrila detalje.

"Juče se moj olimpijski san nije završio onako kako sam sanjala. Nije bio kraj iz priče ili bajke, bio je to samo život. Usudila sam se da sanjam i toliko sam se trudila da ga ostvarim. Jer u skijanju nizbrdo razlika između strateške linije i katastrofalne povrede može biti samo 12 centimetara.

Jednostavno sam bila 12 centimetara pretesna na svojoj liniji kada mi se desna ruka zakačila unutar kapije, uvrnula me i rezultirala padom. Moj prednji ukršteni ligament i prethodne povrede nisu imale nikakve veze sa mojim padom.

Nažalost, zadobila sam složen prelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će biti potrebno više operacija da bi se pravilno zaraslo.

Iako se juče nije završilo onako kako sam se nadala, i uprkos intenzivnom fizičkom bolu koji je izazvao, ne žalim ni za čim. Stajanje na startnoj kapiji juče je bio neverovatan osećaj koji nikada neću zaboraviti. Znanje da stojim tamo i imam šansu da pobedim bila je pobeda sama po sebi. Takođe sam znala da je trka rizik. Uvek je bio i uvek će biti neverovatno opasan sport.

I slično skijanju, mi rizikujemo u životu. Sanjamo. Volimo. Skačemo. A ponekad padnemo. Ponekad su nam srca slomljena. Ponekad ne ostvarimo snove koje znamo da možemo imati. Ali to je takođe lepota života; možemo pokušati.

Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam.

Nadam se da ako išta oduzmete sa mog putovanja, to je da svi imate hrabrosti da se usudite. Život je prekratak da ne rizikujete. Jer jedini neuspeh u životu je ne pokušavati.

Verujem u tebe, baš kao što si i ti verovao u mene", napisala je Lindzi Von.

Vonova se trenutno nalazi u bolnici u Trevizu, gde je dva puta operisana.

Autor: A.A.