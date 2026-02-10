Haos na NBA parketu! Tuča u Detroitu - četvorica igrača i trener izbačeni, reagovala i policija

Pravi haos viđen je u trećoj četvrtini NBA utakmice između Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa, kada je masovna tuča na parketu dovela do čak četiri isključenja igrača, a kasnije i izbacivanja trenera Hornetsa.

Iz redova Šarlota isključeni su Musa Dijabate i Majls Bridžis, dok su kod Detroita svlačionicu morali da napuste Džejlen Duren i Ajzea Stjuart. Trener Hornetsa Čarls Li izbačen je u četvrtoj četvrtini nakon burne rasprave sa sudijama, a situacija je eskalirala do te mere da je policija nakratko ušla na parket.

Pistonsi su na kraju slavili rezultatom 110:104, ali je utakmica ostala u senci skandala.

Do incidenta je došlo nešto više od sedam minuta pre kraja treće deonice, kada je Diabate napravio faul nad Durenom. Nakon toga su se njih dvojica uneli jedan drugom u lice, da bi Duren otvorenom šakom udario Dijabatea, što je pokrenulo opšti metež koji je trajao više od pola minuta.

Dok je Tobias Heris pokušavao da razdvoji aktere, Diabate je zamahnuo ka Durenu, a ubrzo se umešao i Bridžis, koji je nasrnuo na centra Detroita. Usledila je razmena udaraca, a Diabate je ponovo pokušao da dođe do Durena pre nego što su ih saigrači razdvojili.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Ajzea Stjuart napustio klupu, ušao u sukob sa Bridžisom i u jednom trenutku ga uhvatio u „kragnu“, zadajući više udaraca.

Posle meča, Duren je incident opisao kao posledicu velike borbenosti.

– Emocije su bile prenaglašene. Svi smo igrali maksimalno i to se ponekad otme kontroli – rekao je Duren.

On je dodao da protivničke ekipe tokom cele sezone pokušavaju da „uđu u glavu“ Pistonsima, ali da je ovoga puta tenzija prešla granicu.

Hornetsi nisu omogućili Bridžisu i Diabateu da se obrate medijima, dok je trener Li izjavio da je „verbalni sukob prerastao u nešto mnogo veće“.

Glavni sudija meča Džon Gobl objasnio je da su isključenja usledila jer su igrači učestvovali u tuči tokom prekida igre, što po pravilima NBA lige automatski znači isključenje sa meča.

Autor: S.M.