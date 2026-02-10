AKTUELNO

Košarka

OŽENIO SE NIKOLA PEKOVIĆ! Nakon rastanka sa Violetom, bivši košarkaš pred oltar odveo drugu ženu

Izvor: Kurir, Foto: Fonet/aleksandar kokovic, Pixabay.com ||

Nikola Peković, proslavljeni košarkaš, se navodno venčao u crkvi sa novom izabranicom sa kojom živi već neko vreme.

Ceremonija venčanja obavljena je daleko od očiju javnosti, u prisustvu najuže porodice i kumova.

Nikola Peković, potrudio se da sve prođe bez pompe, a gostima je navodno bilo zabranjeno objavljivanje fotografija na društvenim mrežama.

"Nije bilo velike svadbe"

Prema rečima izvora upućenog u dešavanja, Nikola već živi sa novom suprugom.

Priče o venčanju su dugo kružile, a sad su i realizovane. Nije bilo velike svadbe, niti galame. Zakleli su se na ljubav i vernost pred Bogom. Njemu smeta što se u medijima provlači njegov novi život, a porodica njegove nove izabranice, koja inače radi u jednoj državnoj firmi, uvela je stroge mere da informacije ne iscure u javnost – navodi izvor za Kurir.

Foto: Fonet/Aleksandar Koković

Tim povodom oglasila se i Violeta Peković, koja je potvrdila da se Nikola Peković venčao.

Da, čula sam da se venčao u crkvi, ali s njim nisam u kontaktu neki period, tako da vam ne mogu to potvrditi, niti želim da komentarišem – kratko je izjavila Violeta koja je nedavno prijavila supruga policiji. Kada je pokušala da uđe u stan koji bračni par poseduje u luksuznim kompleksu na Zlatiboru, brave su bile zamenjene.

Foto: Instagram.com

Skandal na Zlatiboru

- Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici. Ona je doputovala iz Crne Gore i otišla u drugi smeštaj, a sve detalje njihovog odnosa opisala je pred nadležnim organima. Žena nije znala da neće moći da uđe u vlastitu kuću, u koju je ulagala energiju, ljubav i novac. Umesto da ljudski reše situaciju, jer ipak imaju zajedničko potomstvo, Nikola se odlučio da bivšoj partnerki radi iza leđa - tvrdi izvor za gorenavedeni medij.

Autor: D.Bošković

