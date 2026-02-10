JOKIĆ BRUTALAN PRED MEDIJIMA! Ovakvu konferenciju Srbin nikad nije imao!

Nagetsi poraženi posle drame od Kavalirsa.

Košarkaši Denvera doživeli su novi neuspeh, pošto su izgubili od Klivlenda 117:119.

Srpski centar Nikola Jokić stigao je do još jednog tripl-dabla u karijeri, ali to nije bilo dovoljno da se savladal gost u Bol areni.

Somborac je po mnogima bio ključni razlog neuspeha, jer je izgubio loptu na tridesetak sekundi do kraja, da bi potom i promašio šut za pobedu.

- Samo sam izgubio loptu i otišla je tamo kod njih... Hteo sam da šutiram i okrenula se, tako da je to moja greška, nisam hteo da dodam loptu. Probao sam da šutiram, ne znam da li sam fauliran, verovatno jesam, ali svakako nije dosuđen faul. Ne mislim da ima veliki uticaj to što toliko odmaram više nego inače, ne smeta mi, ne razmišljam o tome, kada sam na parketu - igram i to je to - rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije.

Na licu Srbina videlo se da je veoma umoran posle ovog meča, ali je na kraju priznao napravljene greške:

- Mislim da sam imao tri loša pasa, uz to na kraju, mislim da sam imao otvoren šut i kasnili sam sve vreme po sekund. Očigledno sam najviše kasnio ja, pošto sam najviše lopti izgubio. Nisam na vreme anticipirao ko će biti otvoren i to je to - dodao je "Džoker".

Iako su novinari potencirali da se osvrne na poslednja tri minuta, Jokić je govorio da ih ne pamti najbolje...

- Izvinite, ne sećam se šta se desilo - priznao je Jokić, uhvativši se za glavu.

Denver je u poslednjih pet utakmica doživeo četiri poraza. Prema rečima srpskog asa, bili su to mečevi protiv najboljih NBA timova, ali mu ne prijaju izgubljeni mečevi u Koloradu.

- Ne znam šta se dešava u Denveru... Izgubili smo nekoliko utakmica koje su bile tesne, neću da kažem da nemamo energiju, igrali smo dobro i večeras, samo nismo mogli da dobijemo. Stvarno ne znam šta je odgovor - rekao je Jokić.

Autor: D.Bošković