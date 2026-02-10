STRELJAČI SPREMNI ZA EVROPU: Mikec i deset aduta Srbije jure medalje u Jerevanu!

Streljački savez Srbije (SSS) saopštio je spisak reprezentativaca koji će braniti boje naše zemlje na predstojećem Evropskom seniorskom prvenstvu vazdušnim oružjem, koje se održava u Jerevanu od 1. do 4. marta.

Podmlađen sastav i izostanak Zorane Arunović

Iako je tim sastavljen od 11 vrhunskih strelaca, ove godine će izostati naša proslavljena šampionka Zorana Arunović. Razlog je njena važna uloga u okviru Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco, gde kao član Sportske komisije pruža podršku kolegama olimpijcima.

Reprezentacija Srbije put Jermenije kreće 25. februara, a tim je spoj iskustva i mladosti – uz legendarnog Damira Mikeca, u sastavu je čak šestoro debitanata.

Sastav reprezentacije Srbije za EP u Jerevanu:



Disciplina PUŠKA:

Seniori: Marko Ivanović ("Čika Mata"), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Lazar Kovačević (Jagodina 92).

Seniorke: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Anđelija Stevanović ("Dragan Jevtić Škepo"), Ljiljana Cvetković (Niš 1881).

Disciplina PIŠTOLJ:

Seniori: Damir Mikec (Policajac), Uroš Gajić (Niš 1881), Mateja Tripković ("Aleksa Dejović").

Seniorke: Nađa Martinović (Partizan), Tea Mikec (Policajac).

Stručni štab: Tim će predvoditi selektori Jasna Šekarić i Dragan Donević, uz trenere Gorana Mikeca, Lidiju Mihajlović i Stevana Pletikosića. Mešoviti parovi (miks timovi) biće određeni neposredno pre takmičenja.

Autor: Dalibor Stankov