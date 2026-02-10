AKTUELNO

ŽRTVOVALI SU JE, BACILI SU JE NIZ PLANINU: Trese se svetski sport zbog Lindzi Von - ove reči su napravili opšti haos

Teška povreda Lindzi Von i dalje je goruća tema svetskih sportskih medija.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini došlo je do velike rasprave i kritika nakon što je američka skijašica Lindzi Von doživela težak pad tokom trke spusta.

Von, jedna od najuspešnijih spustašica u istoriji, odlučila je da nastupi uprkos tome što je prethodno povredila ukršteni ligament i što su joj lekari savetovali oprez.

Komentatori i sportske legende poput čuvenog holandskog klizača Erbena Venemarsa otvoreno su izrazili nezadovoljstvo:

„Jednostavno su je žrtvovali i bacili niz planinu. To je bilo potpuno neodgovorno!“ - rekao je Venemars, aludirajući da je Von trebalo zaštititi i sprečiti je da nastavi, umesto da je puste da se takmiči.

Prema njegovim rečima, organizatori i tim su trebali da joj pruže priliku za počasni oproštaj i da joj ne dozvole da rizikuje zdravlje zbog sportskih ciljeva.

Ovaj incident dodatno je potresao sportski svet jer je Von, iako povređena, želela da se oproba u poslednjoj olimpijskoj trci u karijeri - odlučivši da rizikuje povredu zarad svoje vizije završetka karijere na najvišem nivou.

