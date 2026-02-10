Svetski šampion (37) poginuo posle jezive tragedije

Pjer Volnik (37), legenda ekstremnih sportova, poginuo je tokom stravičnog pada pred predstojeće prvenstvo na kojem je trebalo da brani titulu

Kako prenose svetski mediji, nesreća se dogodila juče na velikoj nadmorskoj visini. Volnik, koji je bio jedan od najboljih "wingsuit" letača na planeti, skočio je sa planine, ali je ubrzo usledio horor – u kritičnom trenutku mehanizam padobrana je zakazao.

Nesrećni sportista je velikom brzinom udario u zemlju, hitne službe su odmah pojurile na lice mesta, ali spasa mu nije bilo. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, a telo je kasnije transportovano helikopterom.

Volnik je bio na samom vrhunu svoje karijere. Bio je krunisani svetski šampion u wingsuit letenju 2022. i 2024. godine, a svi su tipovali da će odbraniti titulu i na predstojećem prvenstvu ove godine.

Zajednica padobranaca i ljubitelja ekstremnih sportova je u potpunom šoku. Od njega se oprostio i predsednik Francuske padobranske federacije, Iv-Mari Gijo.

- Bio je to izuzetno talentovan mladić, uvek nasmejan i sa neverovatnim veštinama - izjavio je Gijo u potresnom saopštenju.

Istraga o ovoj fatalnoj nesreći je u toku, a stručnjaci pokušavaju da utvrde zbog čega je oprema zakazala kod tako iskusnog profesionalca.

Autor: S.M.