AKTUELNO

Ostali sportovi

KO JE ILIJA MALININ, DEČKO KOJI JE RASPAMETIO NAJBOLJEG TENISERA SVIH VREMENA? Svojim nastupom ušao u istoriju, a sada uma i poruku za Srbina (VIDEO)

Izvor: Najmagazin, Foto: Tanjug AP/Stephanie Scarbrough ||

Srpski teniser Novak Đoković privukao je dosta pažnje za Zimskim olimpijskim igrama.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pratio je uživo nastup Ilije Malinina u finalu umetničkog klizanja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Ovaj mađioničar na klizaljkama je oduševio planetu svojom izvedbom, a srpski as nije mogao da veruje šta je demonstirao na ledu. Aplaudirao je, hvatao se za glavu, a posle salta unazad ostao je prikucan za stolicu.

Foto: Tanjug AP/ashley landis

Sada se oglasio i sam Ilija koji nije mogao da sakrije euforiju zbog prisustva jednog od najboljih sportista na svetu. Otkrio je da je uočio Novaka na tribinama i koliko mu znači njegova podrška.

"Video sam Novaka. To je tako nestvarno. Čuo sam da je, nakon što sam uradio salto unazad, rekao nešto kao da je stavio ruke iznad glave. To je neverovatno. To je trenutak koji se doživljava jednom u životu. Apsolutno sam oduševljen", rekao Amerikanac.

Malinin je već veliki šampion Amerikanac ruskog porekla je višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspeo da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gde je osvojio prvo zlato sa Amerikom.

Foto: Tanjug AP/Stephanie Scarbrough

Njegov nastup će ostati zabeležen kao jedan od najspektakularnijih upravo zbog salta unazad. Malinin je rođen u Virdžiniji 2004. godine, a njegovi roditelji su takođe bili umetnički klizači koji su nastupali za Uzbekistan. Emigrirali su u SAD i sada njihov sin beleži velike uspehe pod američkom zastavom.

Amerikanac ruskog porekla je višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspeo da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gde je osvojio prvo zlato sa Amerikom. NJegov nastup će ostati zabeležen kao jedan od najspektakularnijih upravo zbog salta unazad.

Foto: Tanjug AP/Bernat Armangue

Malinin je rođen u Virdžiniji 2004. godine, a njegovi roditelji su takođe bili umetnički klizači koji su nastupali za Uzbekistan. Emigrirali su u SAD i sada njihov sin beleži velike uspehe pod američkom zastavom.

Autor: D.Bošković

#Teniser

#Zimske olimpijske igre

#iliha malinin

#novak okovicpažnja

#srpski teniser

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ALKARAZ NIJE ZNAO ŠTA ĆE OD MUKE ZBOG NOVAKOVE MAJSTORIJE! Španac utučen, hteo da polomi reket pa stavio peškir preko glave! (VIDEO)

Ostali sportovi

OLIMPIJSKI ŠAMPION NA ZASLUŽENOM ODMORU: Evo kako je Novak Đoković oduševio najmlađe navijače (FOTO)

Ostali sportovi

POZNAT JE TERMIN: Evo kada Novak Đoković igra za finale Olimpijskih igara

Ostali sportovi

Koliko je bogat Đoković? Od luksuznih automobila do papreno skupih nekretnina - evo šta se sve nalazi na listi imovine najboljeg tenisera

Ostali sportovi

Novak Đoković sočno OPSOVAO: Ovaj detalj je svima PROMAKAO - Pogledajte ŠTA je iznerviralo Srbina! (VIDEO)

Ostali sportovi

CELA SRBIJA ĆE GLEDATI: Evo kada Đoković kreće u pohod ka zlatnoj medalji na Olimpijskim igrama!