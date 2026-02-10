KO JE ILIJA MALININ, DEČKO KOJI JE RASPAMETIO NAJBOLJEG TENISERA SVIH VREMENA? Svojim nastupom ušao u istoriju, a sada uma i poruku za Srbina (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković privukao je dosta pažnje za Zimskim olimpijskim igrama.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pratio je uživo nastup Ilije Malinina u finalu umetničkog klizanja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Ovaj mađioničar na klizaljkama je oduševio planetu svojom izvedbom, a srpski as nije mogao da veruje šta je demonstirao na ledu. Aplaudirao je, hvatao se za glavu, a posle salta unazad ostao je prikucan za stolicu.

Sada se oglasio i sam Ilija koji nije mogao da sakrije euforiju zbog prisustva jednog od najboljih sportista na svetu. Otkrio je da je uočio Novaka na tribinama i koliko mu znači njegova podrška.

"Video sam Novaka. To je tako nestvarno. Čuo sam da je, nakon što sam uradio salto unazad, rekao nešto kao da je stavio ruke iznad glave. To je neverovatno. To je trenutak koji se doživljava jednom u životu. Apsolutno sam oduševljen", rekao Amerikanac.

💥 LA QUE TIENES QUE ESTAR LIANDO PARA DEJAR ASÍ A DJOKOVIC



😍 La reacción de Novak Djokovic a una actuación de Ilia Malinin que le ha valido el oro a los Estados Unidos



🎥 @david_lrl#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/vgY0TG8jSe — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 08. фебруар 2026.

Malinin je već veliki šampion Amerikanac ruskog porekla je višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspeo da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gde je osvojio prvo zlato sa Amerikom.

Njegov nastup će ostati zabeležen kao jedan od najspektakularnijih upravo zbog salta unazad. Malinin je rođen u Virdžiniji 2004. godine, a njegovi roditelji su takođe bili umetnički klizači koji su nastupali za Uzbekistan. Emigrirali su u SAD i sada njihov sin beleži velike uspehe pod američkom zastavom.

Autor: D.Bošković