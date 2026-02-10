AKTUELNO

Juta Lerdam je 'spržila led' na Zimskim olimpijskim igrama

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Ben Curtis ||

Juta Lerdam je potvrdila ulogu favoritkinje na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Letela je po ledu dvorane Milanu i oborila olimpijski rekord u trci u brzom klizanju na 1.000 metara.

Na tribinama je sve bilo u narandžastom, jaknu u takvoj boji nosio je i kralj Vilem-Aleksandar, kao potvrda da mnogi Holanđani žive za ovaj zimski sport, kada njihovi vodeni putevi mogu da budu zaleđeni, što klizanje često čini praktičnijim nego hodanje.

Da su Holanđani ludi za ovim sportom pokazalo se 9. februara u finalu trke za žene na 1.000 metara.

Obradovali su ih Jute Lerdam i Femke Kok.

Foto: Tanjug AP/Ben Curtis

Najpre je Kok oborila olimpijski rekord i drćala je zlato. A onda je na red došla Jute Lerdam...

Femke Kok, osvajačica poslednje tri svetske titule na 500 metara (u novembru je oborila svetski rekord na toj distanci), stala je pored svetske rekorderke na 1.000 metara, 37-godišnje Britani Bou, ostavljajući je za sobom i oborivši olimpijski rekord.

Kralj Vilem-Aleksandar je stisnuo pesnice na tribinama.

Džejk Pol, jutjuber koji je postao bokser, takođe je bio na tribinama, navijajući za njegovu verenicu Jutu Lerdam, osvojačicu srebrne medalje na 1.000 metara za Holandiju Na Olimpijskim igrajma u Pekingu pre četiri godine.

U dvoboju sa Japankom Mihom Takagi ispraznila je ceo rezervoar i preletela je preko ciljne linije, oduzevši Kok njen olimpijski rekord - i usput i zlatnu medalju.

Pre četiri godine u Pekingu, upravo je Japanka Miho Takagi postavila novi olimpijski rekord u vremenu 1:13,19.

Foto: Instagram.com/juttaleerdam

Sada joj je 27-godišnja Lerdam oduzela i medalju i rekord - vreme 1:12,31.

„Ovo je nestvarno. Jedva čekam da proslavim sa porodicom i prijateljima. Ovo je jednostavno ostvarenje sna“, rekla je Lerdam.

„Bilo je iscrpljujuće, nisam mogla da stojim, da gledam, ništa nisam mogla da uradim“, rekla je Lerdam.

Njen verenik je prvo skakao od radosti, a onda je i on briznuo u plač od sreće.

Autor: D.Bošković

