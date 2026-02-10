AKTUELNO

Fudbal

GORI ITALIJA, VLAHOVIĆ IDE U BARSELONU?! Kondicioni trener reprezentacije OTKRIO ŠOK detalje: Vreme je da ide dalje!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) ||

Sagi oko budućnosti srpskog golgetera Dušana Vlahovića nazire se kraj, a vest koja stiže iz Italije odjeknula je kao bomba! Iako su se pominjali Milan i drugi giganti, kondicioni trener reprezentacije Srbije, Dušan Ilić, bacio je karte na sto u razgovoru za čuveni "Tuttosport".

Oporavak koji se čeka

Prva tema bila je Dušanova povreda koja ga je odvojila od terena, a koja je zahtevala poseban oprez.

"Povreda se dogodila na specifičnom području koje sporije zarasta. Ali, sa lekarima koje ima, uskoro ćemo ga ponovo videti na terenu", umirio je navijače Ilić.

Bomba: Pravac – Katalonija!

Međutim, ono što je usledilo nakon pitanja o nastavku karijere ostavilo je javnost u šoku. Iako Vlahović obožava Italiju, čini se da je kucnuo čas za promenu sredine.

- Novi klub: Prema Ilićevom mišljenju, Dušan će karijeru nastaviti u Barseloni!

- Propali pregovori: Otkriveno je da je pre dolaska u Juventus bio na korak od Atletiko Madrida, ali je tada presudio poziv "Stare dame".

- Razlog odlaska: Potreba da "osveži karijeru" i pokuša nešto novo van granica Serije A.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe na leto, a s obzirom na to da pregovori o produžetku tapkaju u mestu, selidba na "Nou Kamp" deluje kao realna opcija koja će uzdrmati evropski fudbal.

Autor: Dalibor Stankov

#Barselona

#Dušan Ilić

#Dušan Vlahović

#Juventus

#Reprezentacija Srbije

#Serija A

#Sport

#fudbal

#transfer vesti

#transferi

#tuttosport

POVEZANE VESTI

Fudbal

GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio gde će Dušan Vlahović igrati ove sezone

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ IDE U PENZIJU!? Čuveni trener završio karijeru

Fudbal

Piksi se hitno oglasio: Evo šta selektor kaže o otkazima Vlahovića, Mitrovića i SMS-a

Fudbal

GOTOVO JE?! Dušan Vlahović od leta ima novi klub, poznato gde nastavlja karijeru

Domaći

PUKLA TIKVA DVE NEDELJE NAKON VERIDBE! Ava Karabatić objavila da je raskinula sa dečkom: Ovako je moralo biti...

Domaći

BOŽINOVSKA NEGIRALA DA SU U BRAKU, A ONDA SE ZET OGLASIO... Jelena Vučković otkrila šok detalje o mužu, tvrdi da je DOBILA OVO: Da me je bar zamenio L