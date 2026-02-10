GORI ITALIJA, VLAHOVIĆ IDE U BARSELONU?! Kondicioni trener reprezentacije OTKRIO ŠOK detalje: Vreme je da ide dalje!

Sagi oko budućnosti srpskog golgetera Dušana Vlahovića nazire se kraj, a vest koja stiže iz Italije odjeknula je kao bomba! Iako su se pominjali Milan i drugi giganti, kondicioni trener reprezentacije Srbije, Dušan Ilić, bacio je karte na sto u razgovoru za čuveni "Tuttosport".

Oporavak koji se čeka

Prva tema bila je Dušanova povreda koja ga je odvojila od terena, a koja je zahtevala poseban oprez.

"Povreda se dogodila na specifičnom području koje sporije zarasta. Ali, sa lekarima koje ima, uskoro ćemo ga ponovo videti na terenu", umirio je navijače Ilić.

Bomba: Pravac – Katalonija!

Međutim, ono što je usledilo nakon pitanja o nastavku karijere ostavilo je javnost u šoku. Iako Vlahović obožava Italiju, čini se da je kucnuo čas za promenu sredine.

- Novi klub: Prema Ilićevom mišljenju, Dušan će karijeru nastaviti u Barseloni!

- Propali pregovori: Otkriveno je da je pre dolaska u Juventus bio na korak od Atletiko Madrida, ali je tada presudio poziv "Stare dame".

- Razlog odlaska: Potreba da "osveži karijeru" i pokuša nešto novo van granica Serije A.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe na leto, a s obzirom na to da pregovori o produžetku tapkaju u mestu, selidba na "Nou Kamp" deluje kao realna opcija koja će uzdrmati evropski fudbal.

Autor: Dalibor Stankov