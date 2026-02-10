TOTALNI ZEMLJOTRES U HUMSKOJ! Raul Gonzales preuzima Partizan: Svetska klasa na klupi crno-belih!

Bombastična vest stiže iz Humske – RK Partizan je dogovorio saradnju sa jednim od najboljih trenera sveta!

Aktuelni selektor rukometne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, od juna će preuzeti kormilo crno-belih.

Kraj jedne ere i početak novog ciklusa Klub je zvanično potvrdio da će saradnja sa trofejnim stručnjakom Đorđem Ćirkovićem biti završena na kraju tekuće sezone. Ćirković odlazi uzdignute glave, nakon što je za dve i po godine vratio sva četiri domaća trofeja u vitrine kluba.

RK Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima. Odluka o prekidu saradnje sa Ćirkovićem plod je dogovora i planiranja budućih koraka, navodi se u saopštenju kluba.

Detalji ugovora: Španac na dve godine Kako prenosi "Mozzart sport", uprava crno-belih nije gubila vreme. Sa Raulom Gonzalesom je dogovorena dvogodišnja saradnja, koja će se vremenski poklapati sa njegovim mandatom na klupi reprezentacije Srbije.

Podsetimo, čuveni Španac je preuzeo "Orlove" u novembru 2024. godine, a njegov dolazak u Partizan jasno pokazuje da crno-beli imaju nameru da naprave ozbiljan iskorak i u evropskim okvirima. Do juna, ekipu će i dalje voditi Ćirković sa ciljem da sezonu završi novim titulama.

