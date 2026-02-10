Nemaš vremena za teretanu? Fitpass je upravo rešio taj problem

Ako ti je trening često „sutra“, „od ponedeljka“ ili „kad prođe gužva“ – imamo dobre vesti.
Fitpass je u aplikaciju ubacio Video treninge i sad bukvalno možeš da treniraš gde god da si i koliko god da imaš vremena.
Telefon, malo prostora i par minuta – sve ostalo je već spremno.
Trening koji se uklapa u tvoj dan (ne obrnuto)
Zaboravi komplikovane planove i traženje inspiracije. Fitpass Video treninzi su tu da se uklope u tvoj ritam, čak i kada dan izgleda kao trka s obavezama.
Kod kuće, u teretani ili napolju – ti biraš mesto, a aplikacija ti daje jasan plan.
Šta su zapravo Video treninzi?
To su vođeni treninzi i višenedeljni planovi dostupni direktno u Fitpass aplikaciji. Namenjeni su svima – i onima koji tek kreću i onima koji žele više strukture i kontinuiteta.
Bez lutanja, bez nagađanja, bez „da li ovo radim kako treba“.
Samo klikneš – i kreneš.
Kad nemaš vremena, a ipak želiš da se pokreneš
Video treninzi pomažu ti da:
– kreneš sa treniranjem bez pritiska
– ne odustaneš i kada imaš samo 15 minuta
– imaš jasan plan čak i kad treniraš redovno
Drugim rečima – trening više nije dodatna obaveza, već deo dana koji stvarno možeš da uklopiš.
Šta sve možeš da pronađeš u aplikaciji?
Fitpass Video treninzi pokrivaju sve – od laganog starta do ozbiljnijih izazova:
– kratki treninzi za kod kuće
– vežbe za core, leđa i stabilnost
– istezanje, mobilnost i oporavak
– intenzivniji treninzi i višenedeljni planovi za one koji žele više
Sve je prikazano kroz jasne video-demonstracije, sa tačno definisanim vežbama, ponavljanjima i trajanjem.
Nemaš vremena za teretanu? Ne znaš kako se koristi lat mašina? Treba ti joga da se resetuješ?
Pokreni 10-minutni trening, prati video instrukcije ili pronađi joga sesiju – sve na jednom mestu, u Fitpass aplikaciji.
Trening više ne počinje u teretani. Počinje u aplikaciji.
Ako si već Fitpass korisnik – otvori aplikaciju, klikni na Video treninge i kreni odmah, u tvom ritmu, bez odlaganja.
A ako još nisi deo Fitpass ekipe – ovo je baš pravi trenutak da to postaneš. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj članarinu i otključaj Video treninge koji te pokreću kad god ti zatrebaju.
Autor: A.A.