LAJOVIĆ PUŠTEN IZ BOLNICE Evo u kakvom se stanju nalazi srpski teniser nakon teške povrede

Dušan Lajović je pušten iz bolnice u Santjagu.

Srpski teniser je u meču Dejvis kupa protiv Čilea doživeo neuobičajenu i tešku povredu.

Drama se dogodila na centralnom terenu "Anita Lizana" u Nacionalnom stadionu, neposredno nakon što je domaćin poveo sa 2:0 u seriji. Lajović, koji je prethodno poražen od Tomasa Bariosa Vere u dva seta, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima naleteo je na staklenu pregradu i razbio je.

Srpski teniser je zbog posekotina hitno prebačen u kliniku "Universidad de Los Andes" na detaljne preglede.

U poslednjih nekoliko sati, Lajović je napustio zdravstvenu ustanovu, ali sa nimalo naivnom dijagnozom. Kako prenosi čileanski "Radio Cooperativa", Dušan je prošao sa rupturom mišića (vastus medialis), kontuzijom lica, a morali su da mu budu stavljeni i šavovi na čelu i usnama.

Još uvek nije poznato kolika pauza čeka Dušana Lajovića.

