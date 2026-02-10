SVAKA ČAST! Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo na terenu posle lečenja raka! Dočekale ga ovacije i aplauz (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je danas u NBA razvojnoj (G) ligi za ekipu Oklahoma Siti Blu posle oporavka od povrede kolena i lečenja od raka testisa.

Oklahoma Siti Blu je razvojni tim NBA tima Oklahoma Siti Tandera.

Košarkaši Oklahoma Siti Blua su posle produžetka na svom terenu pobedili ekipu Sijuks Fols Skajforsa rezultatom 137:135.

Topić je na terenu proveo 16 minuta, a za to vreme zabeležio je sedam poena, sedam asistencija i jedan skok. Navijači su ulazak srpskog košarkaša na teren u "Pejkom centru" pozdravili ovacijama i aplauzom.

Oklahoma je 2024. godine izabrala Topića kao 12. pika na NBA draftu. AP podseća da je Oklahoma izabrala srpskog košarkaša iako je dva meseca ranije pokidao ligament kolena, a povreda ga je odvojila od terena tokom cele njegove prve sezone u SAD.

Topić je tokom 2025. igrao predsezonske utakmice za Oklahomu, ali mu je potom dijagnostifikovan rak testisa. Nakon toga je prošao kroz hemioterapiju pre nego što se sada vratio na teren.

"Svi smo kolektivno oduševljeni što se vratio košarci. Znam da mu je mnogo nedostajala. Ovo je tako dobro za njega psihički da se vrati u formu", izjavio je trener Oklahoma Tandera Mark Dejno, preneo je AP. Snimak pogledajte OVDE.

Autor: Pink.rs