Ministar Darko Glišić i čelni ljudi MMA i bokserskog saveza Srbije ugostili UFC šampiona Islama Mahačeva

Aktuelni UFC šampion u velter kategoriji, Islam Mahačev, doputovao je u Srbiju, gde će tokom narednih dana boraviti u Beogradu. Na Aerodromu „Nikola Tesla“ dočekali su ga ministar za javna ulaganja Republike Srbije Darko Glišić, predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin u društvu potpredsednika Adnana Bajramovića.

Dolazak jednog od najdominantnijih boraca savremene MMA scene izazvao je veliku pažnju domaće i regionalne borilačke javnosti, imajući u vidu izuzetan značaj koji Mahačev ima na svetskoj sceni i njegov status jednog od najrespektabilnijih UFC šampiona današnjice.

Tokom boravka u Srbiji planirani su sastanci i razgovori posvećeni razvoju borilačkih sportova, razmeni stručnih i sportskih iskustava, kao i potencijalnim projektima od međunarodnog značaja, koji bi mogli dodatno da učvrste poziciju Srbije na globalnoj mapi borilačkih sportova. Poseban značaj Mahačevoj poseti daje i činjenica da će tim povodom biti upriličen prijem kod predsednika Republike Srbije, što potvrđuje važnost ove posete na najvišem državnom nivou.

Mahačev je tom prilikom istakao koliko mu znači podrška koju dobija sa ovih prostora, interesovao se za stanje i bogatu tradiciju rvanja u Srbiji, a osvrnuo se i na veliki BRAVE događaj koji Beograd očekuje već ovog vikenda.

Poseta aktuelnog UFC šampiona predstavlja još jednu potvrdu rastuće reputacije Srbije kao relevantne i prepoznatljive destinacije u svetu vrhunskih borilačkih sportova, ali i snažan signal sve intenzivnije međunarodne saradnje domaće sportske scene.

ustupljene fotografije/M.K ustupljene fotografije/M.K Previous Next

Autor: A.A.