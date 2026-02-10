AKTUELNO

Ostali sportovi

Ministar Darko Glišić i čelni ljudi MMA i bokserskog saveza Srbije ugostili UFC šampiona Islama Mahačeva

Izvor: Pink.rs, Foto: ustupljene fotografije/M.K ||

Aktuelni UFC šampion u velter kategoriji, Islam Mahačev, doputovao je u Srbiju, gde će tokom narednih dana boraviti u Beogradu. Na Aerodromu „Nikola Tesla“ dočekali su ga ministar za javna ulaganja Republike Srbije Darko Glišić, predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin u društvu potpredsednika Adnana Bajramovića.

Dolazak jednog od najdominantnijih boraca savremene MMA scene izazvao je veliku pažnju domaće i regionalne borilačke javnosti, imajući u vidu izuzetan značaj koji Mahačev ima na svetskoj sceni i njegov status jednog od najrespektabilnijih UFC šampiona današnjice.

Foto: ustupljene fotografije/M.K

Tokom boravka u Srbiji planirani su sastanci i razgovori posvećeni razvoju borilačkih sportova, razmeni stručnih i sportskih iskustava, kao i potencijalnim projektima od međunarodnog značaja, koji bi mogli dodatno da učvrste poziciju Srbije na globalnoj mapi borilačkih sportova. Poseban značaj Mahačevoj poseti daje i činjenica da će tim povodom biti upriličen prijem kod predsednika Republike Srbije, što potvrđuje važnost ove posete na najvišem državnom nivou.

Foto: ustupljene fotografije/M.K

Mahačev je tom prilikom istakao koliko mu znači podrška koju dobija sa ovih prostora, interesovao se za stanje i bogatu tradiciju rvanja u Srbiji, a osvrnuo se i na veliki BRAVE događaj koji Beograd očekuje već ovog vikenda.

Foto: ustupljene fotografije/M.K

Poseta aktuelnog UFC šampiona predstavlja još jednu potvrdu rastuće reputacije Srbije kao relevantne i prepoznatljive destinacije u svetu vrhunskih borilačkih sportova, ali i snažan signal sve intenzivnije međunarodne saradnje domaće sportske scene.

Autor: A.A.

#Bokserski Savez Srbije

#Darko Glišić

#MMA

#UFC

