BRAVO! Dušan Alimpijević odveo Bešiktaš u četvrtfinale Evrokupa!

Košarkaši Bešiktaša ubedljivom pobedom su okončali grupnu fazu i obezbedili direktan plasman u četvrtfinale Evrokupa.

Oni su u Grčkoj pobedili Panionios sa ubedljivih 114:74.

Najefikasniji u timu Dušana Alimpijevića bio je Braun duo - Entoni i Vitorio su ubacili po 15 poena, dok Konor Morgan dodao 14. Bilo je ukupno sedam dvocifrenih u pobedničkim redovima, među kojima se istakao i Ismael Kamagate dabl-dablom od 10 poena i 10 skokova.

Na drugoj strani Nejt Votson, nekadašnji igrač FMP-a, je pružio najveći otpor postigavši 19 poena.

