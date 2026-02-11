Ona je heroj Olimpijskih igara: Rođena bez tri prsta, pala u depresiju, a sada je uzela srebrnu medalju

Neverovatna priča kanadske klizačice Florens Brunel otopila je i najtvrđa srca! Iako su mnogi mislili da je njena karijera gotova nakon kraha u Pekingu, ona se vratila jača nego ikad

Kada stvari ne idu onako kako ste planirali, četiri godine čekanja na iskupljenje mogu delovati kao čitava večnost. Ipak, kanadska zvezda brzog klizanja dokazala je čitavom svetu da su čuda moguća ako dovoljno jako verujete.

Ova devojka iz Kvebeka ispisala je istoriju još 2022. godine u Pekingu, kada je postala najmlađa kanadska takmičarka u brzom klizanju na kratkim stazama koja je ikada nastupila na Olimpijskim igrama. Ali, uspeh je tada imao gorku ukus.

- Ostvarila sam svoj san, a osećam se nesrećno. Zašto bih uopšte nastavljala sa ovim? Izgubila sam svrhu - priznala je tada Florens, boreći se sa unutrašnjim demonima i depresijom nakon diskvalifikacije koja ju je dotukla.

Ipak, u utorak u Italiji, stigla je naplata za sav bol i naporan rad. Florens je, kao deo kanadskog mešovitog tima u štafeti, osvojila srebrnu medalju. Ali, pored sportskog uspeha, svet je ostao nem pred onim što je pokazala neposredno pre ceremonije dodele medalja.

Florens je pred televizijskim kamerama otkrila nešto što je malo ko znao – rođena je bez tri prsta na levoj ruci.

Ona je verovatno jedina sportistkinja u istoriji ovog sporta koja se takmičila, a kamoli osvojila olimpijsko odličje, sa ovakvim fizičkim nedostatkom. Iako bi neko pomislio da prsti nisu presudni za klizanje, istina je potpuno drugačija. U brzom klizanju na kratkim stazama, takmičari koriste dlanove kako bi održali ravnotežu pri neverovatnim brzinama dok ulaze u oštre krivine.

Da bi prevazišla ovaj hendikep, 22-godišnja Florens koristi posebno dizajniranu, unikatnu rukavicu koja joj omogućava da balansira na ledu pod istim uslovima kao i njene suparnice.

Autor: S.M.