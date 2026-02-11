DEJAN STANKOVIĆ ČEKA PETO DETE: Trudna supruga mu je pre godinu dana rodila ćerku

Bivši fudbaler i novi trener Crvene Zvezde, Dejan Stanković čeka peto dete, a drugo sa mladom novinarkom iz Slovenije sa kojom se oženio u decembru 2024. godine.

Samo mesec dana nakon svadbe Anita Bojanić rodila je ćerku Dejanu Stankoviću, a devojčica je dobila ime Anđela. Na Bogojavljanje su proslavili njen prvi rođendan, a sada je trener otkrio da čekaju još jednu prinovu.

Govoreći o tome koliko mu je supruga Anita velika podrška u svemu što radi, naveo je da je ona u sedmom mesecu trudnoće, pa će u proleće njihova porodica postati bogatija za još jednog člana.

Dejan Stanković kaže da zahvalnost duguje upravo Aniti za to što se vratio u Crvenu Zvezdu.

- Tačno. Ne bih bio ovde da nije bilo njene podrške. Imamo bebu od godinu dana, sad čekamo bebu u sedmom mesecu. Ali, Zvezda zove. Moramo da vidimo red veličina, koliko je to važno imati podršku sa te strane. Dolazak u Moskvu nije bio jednostavan za organizovati, sa malom bebom, porođaj ovde, pa dva meseca Beograd, pa dva meseca Moskva, pa dva meseca Ljubljana, pa Moskva i sada selidba u Beograd. To je sve u godinu dana i sada je trudna. Tako da velike zasluge za podršku dugujem supruzi, bez toga ne bi bilo moguće – objasnio je Dejan Stanković za MaxBet Sport.

Podsetimo, Dejan se venčao sa Anitom u strogoj tajnosti u izolovanom restoranu u Beogradu.

Podsetimo, Dejan Stanković nakon 23 godine se razveo od supruge Ane Aćimović.

Vest o razvodu Dejana i Ane iznenadila je sve, posebno što je on uvek isticao koliko mu znači podrška supruge u koju se zaljubio kada je imao svega 19 godina.

- Jedan od bitnih faktora da osobi s kojom si svaki dan pokazuješ koliko je voliš i koliko ti je do nje stalo. Ljubomora mora da se oseti kada ima strasti i ljubavi. Po mom mišljenju, ko ne oseća ljubomoru, ni ne voli - izjavio je jednom prilikom Stanković za magazin „Hello"!

