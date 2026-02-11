Izgubio roditelje u padu aviona, sad im posvetio dirljiv nastup na ZOI: Svi govore o potezu mladog Maksima

Američki umetnički klizač Maksim Naumov (24) pretvorio je svoj debi na Zimskim olimpijskim igrama u dirljivu počast svojim roditeljima, koji su poginuli u padu aviona prošle godine.

U nastupu na ZOI u utorak uveče Naumov je izveo emotivan kratki program na Igrama u Milanu i Kortini kojim je ispunjen san koji su nekada zajedno delili.

Njegovi roditelji Jevgenija Šiškova i Vadim Naumov, bivši svetski šampioni u umetničkom klizanju u paru, bili su među 67 ljudi koji su poginuli kada se avion American Airlines Flight 5342 sudario u vazduhu sa vojnim helikopterom i pao u reku Potomak u blizini Vašingtona.

Do avionske nesreće je došlo 29. januara 2025. godine, a više od 20 žrtava bili su članovi zajednice umetničkog klizanja.

Maksim je odleteo ranije, ubrzo nakon što je završio na četvrtom mestu na takmičenju treću godinu zaredom. Avion u kojem su bili Maksimovi roditelji prevozio je i 11 mladih klizača, dva dodatna trenera i nekoliko članova porodice koji su bili na razvojnom kampu u Vičiti, Kanzas, nakon američkog nacionalnog prvenstva 2025. godine.

Jedan od Maksimovih poslednjih razgovora sa roditeljima bio je usredsređen na to šta je potrebno da bi stigao do Olimpijskih igara. U utorak je poneo tu uspomenu sa sobom na led, a nakon nastupa došlo je do emotivnog trenutka. Dok je sedeo na klupi sa trenerima, čekajući rezultate, u rukama je držao fotografiju na kojoj kao dečak stoji između roditelja i drži ih za ruku tokom prvih trenutaka na klizalištu.

Emocije su ga savladale i mladi Maksim nije mogao da zadrži suze.

"Oni su me inspirisali od prvog dana. Osećao sam njihovo prisustvo sa svakim korakom i svakim klizanjem", rekao je on.

Maksim je izveo jedan od najjačih kratkih programa u svojoj karijeri. Klizajući uz Šopenov "Nokturno br. 20", Naumov je dobio ovacije publike. Njegov rezultat od 85,65 bio je dovoljan da prođe kratki program, što mu je obezbedilo još jednu šansu da kliza na nastavku takmičenja u petak uveče.

🇺🇸 Maxim Naumov perdió a sus padres en el accidente del avión de American Airlines en el que fallecieron 60 personas en enero de 2025.



En aquel vuelo, iban varios patinadores y entrenadores de patinaje artístico.



Ahora, les ha homenajeado en los Juegos: pic.twitter.com/gnVDEtmReX — José Manuel Amorós (@AmorosLive) 10. фебруар 2026.

Čim je muzika prestala, pao je na kolena, pogledao gore i tiho posvetio taj trenutak svojim roditeljima.

"Nisam znao da li ću plakati ili osmehnuti se, i sve što sam mogao da uradim jeste da ih pogledam. I čoveče, još uvek ne mogu da verujem šta se upravo dogodilo. Mislim da će mi trebati nekoliko sati ili možda nekoliko nedelja da shvatim", rekao je on.

Kako je rekao, od trenutka kada je njegovo ime objavljeno tokom zagrevanja pa sve do neposredno pre klizanja, osećao je samo to - samo publiku, energiju, urlik.

"To je kao zujanje, znate? U vašem telu. Nisam mogao a da to jednostavno ne prigrlim. Prigrlim tu ljubav", poručio je on.

Autor: S.M.