Tužne vesti za srpski sport: Fudbaler (18) morao u penziju, hitno se oglasio njegov klub

Fudbal je najpopularniji sport na svetu, s obzirom na to da se igra na svim meridijanima. Igra se na svim krajevima sveta, a nije važno koliko ko novca ima, ko koliko ulaže - važno je da se lopta kotrlja. Tako i one "niže lige" donose zanimljive vesti, dok ovoga puta imamo i jednu ne tako lepu. Ona dolazi iz Zone Drine, a objavila ju je ekipa Mačve iz Bogatića.

Ekipa Mačve iz Bogatića se trenutno nalazi na 11. mestu u Zoni Drini, te postoji mogućnost da ispadnu iz ovog ranga takmičenja.

Ovoga puta, Mačva je rekla da je u penziju morao da ode momak koji ima samo 18 godina.

On je morao zbog povrede da se povuče.

- Kraj karijere za Lazara Simića. Kapiten omladinske selekcije Mačve iz Bogatića, Lazar Simić doneo je tešku odluku da već u 18. godini završi svoju fudbalsku karijeru. Zbog učestalih povreda kolena koje su ga pratile tokom ove sezone, Lazar je procenio da je za njegovo zdravlje i budućnost najbolje da se povuče sa terena i okači kopačke o klin. Iako kratak, njgeov fudbalski put u crveno-crnom dresu bio je ispunjen borbom, posvećenošću i pravim kapitenskim odnosom prema ekipi i klubu. Uvek primer saigračima, na terenu i van njega. Lazo, hvala ti na svemu što si dao Mačvi. Želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspeha u svim narednim životnim koracima. Tvoja Mačva će uvek biti uz tebe - stoji u objavi ovog kluba.

Autor: S.M.