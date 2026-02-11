Sutra žreb Lige nacija, fudbaleri Srbije u trećem šeširu

Žreb grupa Lige nacija biće održan sutra od 18 časova u Briselu, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA), a Srbija će igrati u najjačoj A diviziji.

U diviziji A će igrati 16 najboljih evropskih reprezentacija, a žrebom će biti podeljene u četiri grupe sa po četiri nacionalna tima.

Reprezentacija Srbije biće u trećem šeširu na žrebu grupa A divizije Lige nacija. Pored Srbije u trećem šeširu se nalaze Belgija, Engleska i Norveška.

U prvom šeširu biće Portugalija, Španija, Francuska i Nemačka, a u drugom Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. U četvrtom šeširu se nalaze Vels, Češka, Grčka i Turska.

U četvrtfinale LN plasiraće se po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, dok će poslednjeplasirane ispasti u B diviziju. Trećeplasirani timovi u grupama A divizije igraće u baražu za opstanak protiv drugoplasiranih timova u grupama B divizije.

Grupna faza Lige nacija na programu je od septembra do novembra ove godine.

UEFA je navela da će sutra biti održan i žreb grupa u B, C i D diviziji Lige nacija.