Jago Dos Santos: Moramo da igramo našu igru i da kontrolišemo meč protiv Olimpijakosa

Mislim da je ključ da igramo našu igru i da kontrolišemo meč, izjavio je danas u Beogradu košarkaš Crvene zvezde Jago Dos Santos uoči duela protiv Olimpijakosa u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.15 časova ekipi Olimpijakosa u utakmici 28. kola Evrolige.

Crvena zvezda se nalazi na sedmoj poziciji na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 17/9 uz meč manje.

"Znamo da su oni tamo veoma dobri, kako igraju na svom terenu, kakvi su navijači i sve ono što se dešava u Grčkoj. Zato moramo da imamo kontrolu i kada vodimo i kada gubimo. Ako to uspemo, imamo dobre šanse za pobedu", rekao je Dos Santos u obraćanju medijima uoči puta u Grčku.

Brazilski košarkaš je rekao da uživa u igri i dodao da želi da napreduje.

"Mislim da me je to što se desilo jako zabolelo, ali iz dana u dan se trudim da uživam, da promenim nešto u svojoj glavi ili u sebi kako bih nastavio da igram košarku onako kako sam to radio u prošlosti i kako radim sada. Trudim se da se fokusiram na druge stvari i da uživam jer ovde imam sve, mogu da igram i da napredujem. To mi je najvažnije. Ono što se desilo, desilo se i drugim igračima, ne samo meni, pa su promenili nešto i nastavili da igraju. Ja pokušavam da uradim isto", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

Trener Zvezde Saša Obradović je pohvalio Dos Santosa.

"Volim ga, sviđa mi se kako kontroliše tim, kako kontroliše sebe i to koliko razmišlja. Mislim da sam i ja sličan, previše razmišljam o košarci. Kada odem kući ili radim bilo šta drugo, razmišljam o košarci, o tome kako da unapredim sebe i tim. On je dobar, trudi se da mi mnogo pomogne i na terenu i u životu van košarke. Mnogo ga poštujem, ne samo zbog njegove istorije jer je on vrhunski trener, već zbog toga kako se trudi da napreduje svakog dana. To poštujem", istakao je Dos Santos.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 26. novembra u Beogradu, Zvezda je pobedila Olimpijakos 91:80 u meču 13. kola Evrolige.

"Osećam se dobro. Znam da mogu da pružim više, ali osećam se dobro, što je najbitnije. Trudim se da unapredim svoju igru zbog sebe, ali prvenstveno zbog tima. Mnogo mi je drago što se vratio Džoel Bolomboj. Volim Džoela, volim i ostale momke, ali Džoel je poseban. On nam donosi sve ono što nam je nedostajalo prošle sezone i na početku ove", zaključio je Dos Santos.