Otkrili smo zašto je Dagestanac u Srbiji i kome je dao BITAN POKLON - SVI ŽELE DA GA IMAJU

Zašto je Islam baš ovog čoveka odabrao?

Aktuelni UFC šampion Islam Mahačev, jedan od najdominantnijih boraca današnjice i naslednik Habiba Nurmagomedova, napravio je gest koji je oduševio sve ljubitelje MMA sporta u Srbiji.

Mahačeva je danas u zgradi predsedništva na Andrićevom vencu, ugostio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Dagestanski borac, uručio je predsedniku Vučiću tom prilikom i specijalan poklon - rukavice iz poslednjeg meča, u kom je ispisao istoriju i postao jedan od retkih boraca koji su uspeli da osvoje pojas UFC-a u dve različite težinske kategorije.

Međutim, nije jedino Vučić dobio poklon.

Naime, tokom susreta sa Darkom Glišićem, ministrom i velikim fanom UFC-a, Mahačev mu je lično poklonio svoj dres – simbol borbe, discipline i nepokolebljivog duha Dagestana.

Darko Glišić ne krije da verno prati UFC, a posebno borce iz Dagestana, čiji stil, mentalitet i nepokolebljivost izuzetno ceni. Upravo zato ovaj poklon ima posebnu težinu jer dolazi od šampiona koga smatra jednim od najvećih u istoriji.

Espreso portal je došao ekskluzivno do fotografija susreta, kao i darivanja dresa, a fanovi su ovaj potez ocenili kao spoj sporta, poštovanja i iskrenog divljenja.

Kako smo saznali od izvora bliskog ministru, dres je poklonio samo Glišiću, kao i da se danas neće odvajati, već će Mahačev imati niz sastanaka posvećenih razvoju borilačkog sporta u Srbiji sa predsednicima MMA i Bokserskog saveza Srbije, Lukom Nikolićem i Nenadom Borovčaninom, kao i visokim funkcionerima.

Mahačev je još jednom pokazao zašto je šampion ne samo u oktagonu, već i van njega jer pravi velikani znaju da prepoznaju iskrene fanove, bilo da su oni visoki funkcioneri neke zemlje ili "običan" narod.

Podsetimo, kako smo još u novembru prošle godine prvi saznali od izvora bliskog redakciji, aktuelni UFC šampion i ministar za javna ulaganja se poznaju već dugo!

Pozvali smo tada ministra jer nas je ova informacija zaista iznenadila, budući da nam ranije nije bilo poznato na koji način se UFC borac i jedan srpski ministar uopšte poznaju.

On je otkrio da mu je UFC šampion poslao video-poruku podrške nakon što je doživeo moždani udar, a da je kasnije usledio i direktan telefonski razgovor tokom kog je dogovoren i njegov dolazak u Srbiju.

Glišić nam je tada rekao da mu je poruka stigla odmah dva dana nakon teške zdravstvene situacije i hitne hospitalizacije, a da ga je izuzetno dirnulo kada je, desetak dana kasnije, nakon naporne borbe, po prvi put uzeo telefon u ruke i ugledao je.

„On mi je poslao video poruku 2 dana nakon moždanog udara. Budući da sam bio u teškom stanju, a posle mi nisu dozvoljavali ni da koristim telefon, poruku sam video posle 10-ak dana. Mojoj sreći nije bilo kraja! Sjajan borac, ali i čovek! Zahvalio sam mu se, naravno, ali i poslao telegram nakon velike pobede nad Džekom Dela Madalenom. Pre nego što sam počeo da navijam za njega, ja sam navijao za Habiba, ali je on otišao u penziju, a sada zaista mnogo pratim Islama i smatram ga pravim sportistom i sjajnim momkom", otkrio je tada ministar za Espreso, a onda smo ga upitali da li je istina da zbog Mahačeva ustaje u 5 ujutru kako bi gledao borbe:

Ustupljene fotografije Ustupljene fotografije Previous Next

"Kako to znate? (smeh) Da, istina je. Ustajem u pet ujutru da gledam njegove borbe, zaista ga pratim i vatreni sam navijač i fan“, rekao je Glišić uz smeh.

Autor: A.A.