Tuga u Španiji: Umro fudbaler Ćisko Kuesada (28) posle teške bolesti

Tužna vest stiže iz Španije. Ćisko Kuesada, španski fudbaler preminuo je od raka pankreasa.

Bio je otac dvoje dece, a samo 48 sati nakon što je saznao dijagnozu oženio je svoju dugogodišnju partnerku. Njegove objave dirnule su veliki broj ljudi u Španiji, ali i šire, a mnogi su ga pratili i bodrili u najtežoj utakmici života.

Početkom 2026. godine započeo je novi, veoma rizičan tretman na klinici u Navari. Razjasnio je i zbog čega se odlučio na ovakav potez:

- Pitao sam se: ‘Zašto izdržati nekoliko dana i odustati, kad mogu da rizikujem terapiju i možda više nikada ne vidimi svoju decu, ali ako uspe, uživaću sa njima ceo život?' - rekao je tada.

Uprkos teškom stanju i hospitalizaciji tokom novogodišnjih praznika zadržao je veru da će se vratiti kući:

- Jedva čekam povratak svojim mališanima. Siguran sam da će terapija delovati - govorio je.

Kuesada je igrao za niželigaške klubove u Španiji, a poslednji dres nosio je u ADC San Pedru iz Palme de Majorke.

Autor: Marija Radić