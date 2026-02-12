Jokić 4. vezanim tripl-dablom vodio Denver do pobede, Nagetsi preživeli neviđenu dramu u finišu

Nije moglo bez drame! Iako su na startu poslednje deonice imali 12 poena viška, košarkaši Denvera uspeli su da se kockaju protiv Memfisa i nekako iščupaju pobedu u finišu meča – 122:116!

Naravno, najviše zahvaljujući Nikoli Jokiću koji je četvrti uzastopni duel odigrao sa tripl-dabl učinkom - 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija.

Jokić je do svog 20. tripl-dabla u sezoni, ukupno 184. u karijeri, stigao nekoliko sekundi pre kraja treće deonice (19-13-10), te je poslednju malo odmarao dok "vrag nije odneo šalu".



Na 1.15 do kraja Denver je imao samo pola koša viška, kada je Skoti Pipen Džunior ukrao loptu Jokiću i pogodio za samo -1 kada su u pitanju gosti. Prethodno je upisao i trojku i tako vezao pet poena.

Srbin je na 57 sekundi do kraja ubacio za 118:115, da bi pomenuti Pipen na 15 sekundi do kraja odveo Džamala Mareja na liniju za slobodna bacanja, i to nakon promašenog šuta za izjednačenje. Marej je oba puta bio precizan, i to je bio kraj za Memfis...

Kanadski bek je bio nepogrešiv sa linije penala (8/8) i sa 23 poena zapečatio sudbinu gostiju, dok je pored Jokića i Mareja, Denver imao sjajnog Tima Hardaveja Džuniora, koji je sa klupe "zatrpao" koš Memfisa sa 21 poenom (4/5 za tri). Kristijan Braun je ponovo bio "energetska bomba" tima sa 14 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Nikola Jokić notches his 4th straight TRIPLE-DOUBLE!



🃏 11 AST @nuggets win at home 🔥 pic.twitter.com/T0ckGOSDww — 𝔽𝕠𝕝𝕒ℍℚ✨ (@FOALjr) 12. фебруар 2026.

Džulijan Strouter je ubacio 11, Brus Braun 10, a Jonas Valančijunas devet poena i šest skokova.

Kada su u pitanju Grizliji, najefikasniji je bio mladi Dži-Dži Džekson sa 21 poenom, dok je Taj Džerom dodao 19.

Denver je ovom pobedom stigao do skora 35-20 i nalazi se na trećem mestu Zapada, dok je Memfis na 20-33 i sledi mu grčevita borba za plej-in.

Rezultati:

Šarlot - Atlanta 110:107

Klivlend - Vašington 138:113

Orlando - Milvoki 108:116

Boston - Čikago 124:105

Bruklin - Indijana 110:115

Filadelfija - Njujork 89:138

Toronto - Detroit 95:113

Hjuston - LA Klipers 102:105

Minesota - Portland 133:109

Nju Orleans - Majami 111:123

Denver - Memfis 122:116

Finiks - Oklahoma 109:136

Juta - Sakramento 121:93

Golden Stejt - San Antonio 113:126

Autor: S.M.