Crno-beli nastavljaju borbu za trofej Kupa Srbije!

Sigurnom pobedom u Novom Sadu protiv ozbiljnog prvoligaša KMF Vojvodina, Futsal klub Partizan je još jednom potvrdio svoj kvalitet i odličnu formu.

Strelci u pobedi za crno-bele pri rezultatu 1:5 bili su: Juan Felipe (3', 4'), Ognjen Pajković (19', 25') i Drago Šljukić (32').

Ekipa iz meča u meč pokazuje zrelost, disciplinu i pobednički mentalitet, jasno stavljajući do znanja da su ambicije najviše.

Šef stručnog štaba Igor Šošo zadovoljan je igrom svog tima:

"Prvo ću sad da čestitam svojoj ekipi na prolasku dalje. Pobedili smovisokim rezultatom. Smatram da je Vojvodina jako čvrsta ekipa, posebno kad su domaćini - to su i pokazali. Utakmica je obilovala velikim, jakim duelima, što smo s jedne strane i očekivali. Čestitao bih i protivnicima na fer i korektnoj igri. Mi se okrećemo dalje prvenstvenoj utakmici protiv Ivanjice".

- S obzirom da je Vojvodina ozbiljan prvoligaš i ovo je prvi put da je Partizan na zvaničnoj utakmici odmerio snage sa prvoligašem, da li je to dokaz da ste već sada na nivou Prve lige?

"Imamo mi jedan određeni nivo. Vratio bih se na Vojvodinu. Sedam-osam igrača poznajem, nekima sam bio i trener. To su dobri igrači za neku našu ligu. Isto tako smatram da je Partizan dostigao jedan ozbiljan nivo. Mislim da bi bili među četiri ekipe u Prvoj ligi".

-Kakva su dalja očekivanja što se tiče takmičenja u Kupu?

"Idemo dalje, čekamo taj žreb da vidimo protiv koga ćemo igrati, da li ćemo biti domaćini ili gosti. Videćemo posle žreba".

-Narednu utakmicu igrate protiv Ivanjice, šta tu očekujete i kako ćete pripremiti ekipu?

"Mi znamo neki naš put, kao što sam rekao - igramo kući protiv Ivanjice i idemo po sva tri boda", istakao je Šošo.

Posle utakmice, utiske je sumirao i dvostruki strelac Ognjen Pajković:

"Hvala na čestitkama, osećam se sjajno. Nastavio sam jedan niz golova. Svakako svaki gol je veoma značajan za klub kao što je Partizan. Prošli smo osminu finala Kupa. Čekamo sledećeg protivnika, ali Kup ćemo ostaviti sad sa strane, zato što već u nedelju dočekujemo ekipu Ivanjice, koja nimalo neće biti lak protivnik i to nam je sledeći cilj na na šta ćemo da gledamo da se što bolje spremimo".

- Naravno, sledeća utakmica je u glavnom u fokusu, ali šta misliš, dokle može Partizan kada je u pitanju Kup takmičenje?

"Imamo najviše moguće ciljeve, to je Final Four Kupa. Ostala nam je ta još jedna utakmica četvrtfinala i nakon toga sledi taj Final Four. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem navijače da dođu u nedelju da nas podrže. Podrška nam jako znači. Ovde sad je bio lep ambijent, ali bi nam takođe na našoj Banjici značilo da bude što više ljudi", završio je Pajković.

Strelac petog gola Drago Šljukić naglasio je da je verovao u pobedu, ali da nije očekivao ovakav rezultat:

"Nisam očekivao ovakav rezultat zato što je Vojvodina jedna odlična ekipa koja dugo godina igra zajedno. Svi u istom sastavu igraju već duže vreme i zaista su jedna fizički dominantna ekipa, mnogo trče. Tako da smo očekivali tešku utakmicu - kakva je i bila. Ovaj rezultat pokazuje samo da smo mi za nijansu bolji".

-Koliko je bilo teško oporaviti se od utakmice koju ste imali u subotu i već danas igrati protiv teškog protivnika?

"Dve teške utakmice, posebno u tom taktičkom smislu. Naša igra sama zahteva dosta trčanja, mi igramo visok presing konstantno, jurimo po celom terenu igrače... Ali srećom imamo baš dobru rotaciju, pa onda uspevamo da odmorimo".

-Sada ste odmerili snagu sa jednim ozbiljnim prvoligašem. Da li je to dokaz da je već sada Partizan na jednoj veoma visokoj lestvici kada je u pitanju kvalitet futsala?

"Mene baš raduje to posle ove utakmice. Dakle, prvi put smo odmerili snage u takmičarskoj utakmici protiv prvoligaša i videli gde smo zaista. Mislim da smo pokazali gde nam je mesto i da dolazimo u Prvu ligu sa nekim ciljem, a ne samo da se pojavimo tu", kroz osmeh naglašava Šljukić.

Futsal klub Partizan narednu utakmicu igra u nedelju, 15. februara u SC "Voždovac" protiv KMF Ivanjica.

Autor: S.M.