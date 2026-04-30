REPREZENTATIVAC SRBIJE OTVORIO DUŠU: Inter je jedinstvena ljubav, sanjam da se vratim tamo gde mi je srce

Mladi reprezentativac Srbije, Aleksandar Stanković, u velikom intervjuu za Sky Sport Italia govorio je o svojoj budućnosti, ambicijama i neraskidivoj vezi sa milanskim gigantom.

Iako trenutno gradi svoj put u inostranstvu, sin legendarnog Dejana Stankovića jasno je poručio gde vidi sebe u budućnosti.

Emocije ispred svega

Za mladog vezistu, Inter nije samo bivši klub, već identitet. Njegove reči jasno odjekuju među navijačima "Neroazura":

"Inter je jedinstvena ljubav, ili je u vama ili ne. Interovi navijači mogu to da razumeju. Povratak u Inter je san, ali ne znam kada će se ostvariti. On mi je u srcu."

Pouka koju mu je otac usadio

Iako nosi slavno prezime, Aleksandar ističe da je uvek bio učen skromnosti i profesionalizmu. Savet koji mu je otac Dejan dao kao detetu, postao je njegov životni moto:

Tim pre pojedinca: Uvek treba staviti grb tima ispred prezimena igrača.

Maksimalan profesionalizam: "Igram za Briž i poštujem taj klub. Moje misli su trenutno usmerene samo tamo, ali mi je drago što me Inter prati."

Glavna uloga: Bez obzira na klub, cilj mladog asa je da bude protagonista i lider na terenu.

Šta dalje za mladog asa?

Dok se čeka trenutak za veliki povratak na "Đuzepe Meacu", ovaj mladi reprezentativac nastavlja da se dokazuje na evropskoj sceni, svestan da mu prezime otvara vrata, ali da mu kvalitet i odnos prema dresu garantuju budućnost u svetskom vrhu.

Autor: Dalibor Stankov