EVROLIGAŠKI KLASIK U PETAK: Partizan protiv Real Madrida juri bitnu pobedu u Areni

Košarkaši Partizana Mozzart Bet u petak, 13. februara, sa početkom u 20.30 časova, dočekuju ekipu Real Madrida u okviru 28. kola Evrolige.

Beogradska arena biće poprište duela dva evropska velikana, a crno-beli u ovaj meč ulaze sa velikom željom da prekinu neugodan niz protiv španskog tima.

Različite uvertire pred spektakl

Partizan u ovaj susret ulazi osokoljen velikom pobedom nad Panatinaikosom (78:62), dok "Kraljevski klub" u Beograd stiže nakon neočekivanog poraza od Dubaija (93:85). Ipak, istorija mečeva od 2023. godine ne ide na ruku "Parnom valjku", s obzirom na to da je Real slavio u poslednjih osam međusobnih susreta, uključujući i prvi ovosezonski duel u Španiji (93:86).

Penjaroja: "Znamo koliko je ovo važno navijačima"



Strateg crno-belih, Đoan Penjaroja, ističe da je ekipa svesna težine zadatka, ali i emotivnog naboja koji ovaj meč nosi:

"Igraju dva istorijska kluba. Real je svake godine kandidat za titulu, imaju izvanredan roster, ali mi imamo samopouzdanje. Svestan sam skorije istorije i svega što se dešavalo u prethodne tri godine. Znam koliko je ova utakmica važna našim navijačima, ona je posebna za njih, ali i za nas."

Osetkovski: "Odgovoriti na energiju Reala"

Krilni centar Dilan Osetkovski veruje da timska igra i fizička čvrstina mogu doneti prevagu:

Timska igra: "Moramo da nastavimo da delimo loptu, to pokazuje koliko smo napredovali."

Fizički napor: "Real ulazi sa mnogo energije, ali ako odgovorimo čvrsto svih 40 minuta, utakmica može ući u neizvesnu završnicu gde smo ranije bili uspešni."

Autor: Dalibor Stankov