Džered Batler otvorio dušu: Zbog čega sam odbio Olimpijakos i izabrao Crvenu zvezdu?

Novi bek Crvene zvezde, Džered Batler, ubrzo po dolasku u Beograd pokazao je da će biti jedno od najvećih pojačanja crveno-belih.

Amerikanac je sada otkrio motive svoje odluke da prihvati ponudu srpskog tima, iako je na stolu imao poziv grčkog velikana Olimpijakosa.

"Olimpijakos nije bio za mene"

Batler je bio vrlo iskren povodom interesovanja tima koji vodi Jorgos Barcokas, ističući da mu je prioritet bio igrački prostor.

Sloboda u igri: "Nisam mislio da je Olimpijakos idealna prva destinacija za mene. Beku poput mene treba više prostora i vremena da igra svoju igru, a tamo to ne bih imao", objasnio je Batler.

Projekat kluba: Istakao je da su se generalni menadžer i uprava Zvezde potrudili da mu predstave plan u kojem bi se on osećao maksimalno ispoštovanim.

Uticaj Saše Obradovića i poređenje sa Majkom Džejmsom

Ključni momenat u pregovorima bio je razgovor sa šefom stručnog štaba, Sašom Obradovićem.

"Pričali smo, imao je dosta samopouzdanja i rekao mi je da će se brinuti o meni. Njegovo iskustvo sa igračima kao što je Majk Džejms me je ohrabrilo", priznao je bek crveno-belih.

NBA zamena za evroligašku atmosferu

Iako je odlazak iz NBA lige u 25. godini za mnoge bio iznenađenje, Batler smatra da je dolazak u Srbiju strateški najpametniji potez. Energija kluba i želja koju su čelnici pokazali da ga angažuju bili su presudni faktori koji su ga ubedili da je Beograd pravo mesto za nastavak njegove karijere.

