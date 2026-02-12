Srbija saznala rivale u Ligi nacija A: Panceri i Lale stižu u Beograd

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Grupi 2 elitne Lige nacija A protiv selekcija Nemačke, Holandije i Grčke, odlučeno je današnjim žrebom u Briselu.

Nakon što je kroz baraž protiv Austrije sačuvala status u najjačoj diviziji, Srbija je izvukla izuzetno atraktivne, ali i teške protivnike. Kuglice na žrebu izvlačio je legendarni portugalski defanzivac Pepe.

Sve grupe Lige nacija A:

Grupa 1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

Grupa 2: Nemačka, Holandija, SRBIJA, Grčka

Grupa 3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka

Grupa 4: Portugal, Danska, Norveška, Vels

Kalendar takmičenja

Peta sezona Lige nacija igraće se u zgusnutom terminu tokom jeseni 2026. godine:

1–4. kolo: Od 24. septembra do 6. oktobra.

5–6. kolo: Od 12. do 17. novembra.

Sistem takmičenja

Po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe obezbediće plasman u četvrtfinale, dok će trećeplasirani tim igrati baraž za opstanak sa drugoplasiranim ekipama iz Lige nacija B. Poslednjeplasirana reprezentacija direktno ispada u niži rang.

Ovo takmičenje biće od presudnog značaja i za predstojeće Evropsko prvenstvo 2028. godine, jer će Liga nacija ponovo obezbediti prohodnost u baraž za odlazak na šampionat koji se igra u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Autor: Dalibor Stankov