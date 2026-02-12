AKTUELNO

KONOR MEKGREGOR STIŽE U BEOGRAD: Spektakl u borbama bez rukavica (BKFC) zakazan za jesen

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Beograd će ove jeseni biti domaćin velikog sportskog spektakla. Organizacija BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), vodeća svetska promocija u borbama bez rukavica, zvanično je potvrdila da je potpisan ugovor za održavanje događaja u glavnom gradu Srbije.

Mekgregor kao promoter i gost

Poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je jedan od vlasnika i glavnih promotera BKFC-a Konor Mekgregor. Nekadašnji UFC šampion i jedna od najprepoznatljivijih sportskih figura današnjice trebalo bi da prisustvuje turniru u Beogradu, što predstavlja medijski događaj planetarnih razmera.

Značajan iskorak za srpski sport

Informaciju o dolasku prestižne organizacije potvrdili su predstavnici BKFC Srbija, Jovan Krstić i Nebojša Ivić. Oni su istakli da je ovaj dogovor rezultat dugih pregovora i da predstavlja veliki iskorak za domaću i regionalnu borilačku scenu.

O BKFC-u: Reč je o najbrže rastućoj organizaciji u svetu borilačkih sportova, specifičnoj po tome što se takmičari bore isključivo bez rukavica.

Termin: Događaj je planiran za jesen 2026. godine, a tačna lokacija i spisak boraca biće poznati u narednom periodu.

Ovaj sportski spektakl pozicioniraće Beograd na globalnu mapu borilačkih sportova, privlačeći veliku pažnju inostranih medija i ljubitelja sporta iz celog regiona.

Autor: Dalibor Stankov

