ORLOVI NA NEMCE, HOLANĐANE I GRKE! Paunović optimista: Ivan Jovanović je adut Grčke, ali mi se uzdamo u naš kvalitet!

Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je imena rivala u novom ciklusu Lige nacija. "Orlovi" će u okviru elitne grupe snage odmeriti sa selekcijama Nemačke, Holandije i Grčke.

Selektor Srbije Veljko Paunović sumirao je utiske nakon ceremonije žreba, istakavši da je grupa izuzetno teška, ali da naša ekipa ima razloga za optimizam.

"Bili smo spremni za bilo kakav ishod"

Paunović je naglasio da se raduje izazovima protiv ekipa koje spadaju u sam svetski vrh.

"Uzbudljivi rivali. Možda nismo dobili protivnike kojima smo se nadali, ali znali smo da nas čekaju selekcije iz top 10 na svetu. Jaka grupa, ali mi smo jaki, treba da verujemo u sebe i daćemo sve od sebe", poručio je selektor.

Spektakl na domaćem terenu

On je pozvao navijače da budu uz reprezentaciju u predstojećim mečevima, naglasivši koliko je podrška bitna za rast ekipe.

Atmosfera: Paunović veruje u izvanredan ambijent na domaćim utakmicama.

Test za igrače: "Ovo je pravi ispit. Svim srcem treba da zagrizemo, jer ekipa raste kroz ovakve duele."

Duel protiv Ivana Jovanovića

Poseban kuriozitet grupe biće susret sa Grčkom, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović.

"To je zanimljivost koja daje dodatnu vrednost. Jovanović je izvanredan stručnjak, poznaje i naš i grčki fudbal, što je njihov veliki adut. Ipak, ishod našeg dobrog rada je to što smo među 16 najboljih u Evropi. Idemo dalje, moramo da se takmičimo i znamo – možemo svakoga da pobedimo", zaključio je Paunović.

Autor: Dalibor Stankov