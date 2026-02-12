ZVEZDA IZGUBILA, ALI SAČUVALA NADU: Poraz u Atini, ali bolji međusobni skor može biti ključan za Top 8!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u Atini od ekipe Olimpijakosa rezultatom 92:86 u okviru 28. kola Evrolige.

U prepunoj dvorani "Mira i prijateljstva", bratski derbi opravdao je očekivanja, ali srpski šampion nije uspeo da napravi veliki preokret u samom finišu.

Vezenkov nerešiva enigma

Domaćina je do pobede predvodio fenomenalni Saša Vezenkov sa 23 poena i osam skokova, dok su mu veliku podršku pružili Evan Furnije (18) i Tajler Dorsi (17). Reprezentativac Srbije, Nikola Milutinov, doprineo je sa šest poena i četiri skoka.

U redovima Crvene zvezde najraspoloženiji je bio Džordan Nvora sa 21 poenom, dok je Džared Batler dodao 15. Dvocifren je bio i Kodi Miler-Mekintajer sa 11 postignutih poena.

Tok meča: Zvezda pretila, ali falilo snage

Prvo poluvreme: Olimpijakos je agresivno ušao u meč i početkom druge deonice stekao dvocifrenih +10 (30:20). Zvezda je uspela da se stabilizuje i na odmor ode sa dostižnih 49:45.

Drama u finišu: Tokom cele druge polovine utakmice crveno-beli su "disali za vratom" domaćinu. Pred ulazak u poslednjih deset minuta bilo je samo četiri razlike (72:68). Ipak, nekoliko neiskorišćenih napada u ključnim trenucima sprečilo je potpuni povratak.

Pogled na tabelu i međusobni skor

Iako je ovo drugi uzastopni poraz za tim sa Malog Kalemegdana (sada na skoru 16-12), jedna stvar ide na ruku crveno-belima. Zahvaljujući pobedi u prvom delu sezone (91:80), Zvezda ima bolji međusobni skor od Olimpijakosa, što može biti presudno u konačnom poretku za plej-of.

Sledi pauza: Evroliga sada ulazi u dvonedeljnu pauzu, nakon čega Crvena zvezda u Beogradu dočekuje ekipu Efesa.

Autor: Dalibor Stankov